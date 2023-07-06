Жительницу Вильнюса насмешила подготовка к саммиту: так мы еще свои проблемы не маскировали

"Смахнуть пыль перед приходом гостей - это одно, но совсем другое - обклеить фонтан у парламента фотографиями и делать вид, что сейчас уже все в порядке.

Смотрю и поверить не могу – косметический ремонт был проделан и с фонтаном у парламента. Выложили новый газон. А лучше всего то, что вместо фонтана появились фотографии.

Обклеим, замаскируем и нет проблемы! Самое ужасное, что выжженная солнцем и засухой натуральная трава очень жалко смотрится на фоне ярко-зеленого газона.