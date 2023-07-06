06 июля 2023 г. 10:49

Жительницу Вильнюса насмешила подготовка к саммиту: так мы еще свои проблемы не маскировали

 
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Papuoštas Seimo fontanas
Papuoštas Seimo fontanas
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas
В редакцию пришло письмо читательницы Лины, которую смешат действия властей города перед саммитом НАТО.

"Смахнуть пыль перед приходом гостей - это одно, но совсем другое - обклеить фонтан у парламента фотографиями и делать вид, что сейчас уже все в порядке.

Papuoštas Seimo fontanas

Смотрю и поверить не могу – косметический ремонт был проделан и с фонтаном у парламента. Выложили новый газон. А лучше всего то, что вместо фонтана появились фотографии.

Papuoštas Seimo fontanas

Обклеим, замаскируем и нет проблемы! Самое ужасное, что выжженная солнцем и засухой натуральная трава очень жалко смотрится на фоне ярко-зеленого газона.

Papuoštas Seimo fontanas

Мы прячем старые троллейбусы, асфальтируем улицы, перекрашиваем столбы... А еще какими-то плакатами маскируем проблему. Идем к западу", - писала Лина.

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