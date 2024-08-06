Жительница Вильнюсского района неделю прожила без электричества: это скандал

„Мы понимаем, что всем [буря] нанесла немалый ущерб и у ESO было много работы, но весь ход управления ситуацией, по нашему мнению, скандален“, – сказала жительница Вильнюсского района.
Жительница деревни Айренай сказала Delfi, что в ночь на понедельник, неделю назад, на провода упало дерево, накренились три столба. Все это произошло на одной улице. Упавшие провода висели или лежали на въездах в четыре двора. От одного дома до проводов было меньше 8 м.
Женщина рассказала, что часть жителей 29 июля не могли ни уехать из дома, ни работать из дома – не было ни интернета, ни электричества.
„4 соседей зарегистрировали аварию на карте ESO, предоставили всю информацию. Мы пытались дозвониться в компанию, но из-за большой нагрузки, не смогли.
Через несколько часов мы позвонили по номеру 112 и сообщили о том, что большое дерево упало на дорогу, оборвало провода. Пожарные-спасатели сказали, что не поедут убирать дерево, пока ESO не привела в порядок провода, это опасно“, – рассказлаа женщина.
По ее словам, с ESO связаться было практически невозможно. Несколько соседей решили рискнуть и сами распилили дерево, убрали некоторые провода в сторону, чтобы можно было выехать из дома, попасть на работу.
„И тогда, о чудо, мы получаем сообщение ESO, что проблема устранена, услуга предоставляется, а мы сидим при свечах, и окна видим валяющиеся на земле провода.
Снова как минимум 4 жителей регистрируют аварию, сообщают, что ничего не изменилось, провода оборваны. Ждем, ходим мимо оборванных проводов, а среди нас есть семьи с малолетними детьми. В среду выяснили, что с карты аварий пропала наша улица, официально проблема решена. Соседи звонят в ESO, и им говорят, что о нашей аварии им ничего не известно, регистрируют аварию снова“, – рассказлаа женщина.
В четверг ситуация повторяется: операторы ESO снова говорят, что авария не была зарегистрирована, регистрируют заново. На следующий день – снова то же самое. Только в субботу ESO заверила, что видит аварию, а в понедельник начали устранять ее последствия.
Мэр Вильнюсского района Роберт Духневич сказал Delfi, что в Вильнюсском районе были массовые аварии, эта часть Литвы пострадала больше всего. По его словам, первоначальная ситуация не отражала реальность, сейчас виден иной масштаб – спустя 8 суток некоторые дома еще без электричества, ESO их у себя на карте не видит.
„Сейчас ситуация значительно лучше. Есть места, которые специалисты не видят. Я думаю, что в будущем этому надо уделять больше внимания.
Что касается муниципалитета, мы реагировали оперативно, обеспечили работу всех ведомств, больниц и т.д., где электричество необходимо. Там все проходит без проблем“, – сказал Духневич.
Он заметил, что из-за отсутствия электричества были проблемы с поставками воды, поэтому там, где долго устраняли последствия, включали генераторы, чтобы люди пополнили запасы воды.
„Что от нас не зависело, так это работа ESO. Она потребовала очень много времени. Наше посредничество принесло определенный результат, но, я считаю, должны были бросить больше сил. Могли работать и другие службы. Я считаю, что в координировании работ не хватало не только ESO, но и внимания самих властей“, – упомянул мэр.
Бывший министр энергетики Арвидас Секмокас обратил внимание на то, что стихийные бури в Литве бывают каждый год, каждый год люди остаются без электричества. По его словам, этот случай показал, что ESO не готова к таким случаям.
„Мне кажется, причина уже названа – единственная цель ESO прибыль и выплата дивидендов. Никакого внимания к поставкам, или потребителям. Вот и ответ“, – сказал Секмокас.
По его словам, у проблемы могут быть разные способы решения.
„Какие-то аварии могут быть постоянно, у ESO должно быть необходимое количество генераторов, которые надо устанавливать в местах аварий, чтобы обеспечить поставки, пока устраняют последствия.
Далее, конечно, надо укреплять все сети, затем, каблирование. Следующий шаг - расчистка леса там, где проходят линии. Это простые действия, которые помогут избежать подобных ситуаций“, – сказал Секмокас.
5 августа компанния ESO информировала, что без электричества оставались еще 400 потребителей.