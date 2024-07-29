Жительница Вильнюса вышла в подъезд и обомлела: думаю, затопит и квартиру

Милда арендует квартиру в Вильнюсе в старом нереновированном доме на последнем этаже. В понедельник утром она столкнулась с последствиями стихии.
„Встала, пошла на кухню и увидела большую лужу. Я испугалась, не дай бог затопим соседей, но, кажется, все в порядке“, – рассказала Милда.
„Я заметила в стене дырку/мягкое место. Мы отодвинули диван – оказывается, вся стена такая. То же самое в детской. Мы позвонили в Mano būstas, на пообещали, что приедут через пару часов. Поняли, что не у нас одних такие проблемы“, – сказала женщина.
Она опасается, что если дождь не прекратиться, будет только хуже.
„В подъезде ноги вообще подкосились. Думаю, только вопрос времени, когда затопит квартиру со стороны подъезда через крышу. В подъезде все течет“, – сказала Милда.
В доме и крышу чинили. Кажется, летом“, – возмущалась женщина, которая живет в Жирмунай.
По ее сведениям, квартира застрахована.
Между тем в группе жителей Лаздинай люди делятся фотографиями текущей через розетки воды. Человек живет в старом нереновированном доме, на одном из последних этажей 12-этажки.
Проблемы есть и у жителей новых домов.
„Полгода назад мы въехали в построенный в 2023 г. дом в Висоряй, не в первый раз вода во время дождей затапливает подземную стоянку, а сегодня пришлось отключить лифт, потому что по нему течет вода. Жители, у которых есть подвалы, жалуются на плесень, стало страшно, что дальше будет с домом? Дом высшего энергетического класса, а водой его заливает во время каждого дождя“, – рассказала Сандра.
Представители компании Mano BŪSTAS сказали, что в понедельник к ним за помощью обращается в 3 раза больше клиентов, чем обычно. Работники компании с воскресного вечера работают, не покладая рук.
Компания Mano BŪSTAS просит жителей, заметивших нарушение конструкций дома, немедленно информировать администратора и ничего не делать самостоятельно в общих помещениях, особенно если это связано с электропроводкой.