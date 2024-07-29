Жительница Вильнюса вышла в подъезд и обомлела: думаю, затопит и квартиру

„Полгода назад мы въехали в построенный в 2023 г. дом в Висоряй, не в первый раз вода во время дождей затапливает подземную стоянку, а сегодня пришлось отключить лифт, потому что по нему течет вода. Жители, у которых есть подвалы, жалуются на плесень, стало страшно, что дальше будет с домом? Дом высшего энергетического класса, а водой его заливает во время каждого дождя“, – рассказала Сандра.