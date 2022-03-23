Жительница Вильнюса в шоке: водитель поставил машину прямо на клумбе под балконом

"Каждое утро и вечер наш двор превращается в автостраду. Родители стараются подъехать как можно ближе к садику, поэтому жители дома становятся их заложниками. И заставляют машины, и паркуются во дворе на местах владельцев. Чем роскошнее машинка, тем меньше человечности", – сказала читательница.
По ее словам, один водитель перешел все границы и поставил огромный пикап Dodge Ram 1500 прямо на клумбу. На фото видно, как водитель сажает ребенка в машину, стоящую под балконом.
Представитель Ренатас Сяурусайтис Литовской полиции сказал Delfi, что на фото зафиксировано нарушение ПДД, за которое после выяснения обстоятельств, грозит штраф в размере 30-90 евро.
Полиция рекомендует регистрировать фото или видео на сайте ePolicija.lt. Важно, чтобы фото или видео было качественным, надо указать время, дату и место, где сделан снимок, должен быть виден номер авто.
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