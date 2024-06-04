2024.06.04 11:49

Жительница Вильнюса уже собирает лисички - необязательно уезжать далеко от столицы

 
ru.DELFI.lt
Voveraitės
Voveraitės
ФОТО: vilnietės Tomos nuotr.

Лисички – одни из самых популярных грибов в Литве, благодаря благоприятной погоде в этом году их можно найти в лесу уже сейчас. Жительница Вильнюса Тома 2 июня после обеда набрала этих грибов, не выезжая далеко за пределы столицы.

Женщина отправилась на прогулку и набрала грибов к ужину.

„Я видела в социальной сети фейсбук, что люди уже собирают лисички – говорят, что сезон начался на месяц раньше.

В Дзукии даже находят летние боровики. Вот я и пошла в лес в воскресенье после обеда, я проверила знакомое место в региональном парке Нерис (Вильнюсский район). И вот – за полчаса набрала грибов к ужину. Были и большие грибы, но все же больше маленьких – самых вкусных“, – делилась фотографиями Тома.

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