Жительница Вильнюса удивлена: получила сообщение о том, что заразилась южноафриканским штаммом, хотя тест не делала

"Я была просто шокирована, когда сегодня утром проверила данные о своем здоровье на e.sveikata и нашла протокол теста, якобы несколько дней назад у меня был взят образец ПЦР и обнаружен коронавирус, южноафриканский штамм. Хотя на прошлой неделе я не делала ПЦР-тестов", - написала читательница.

По словам женщины, ей пришлось потратить несколько часов, пытаясь дозвониться в различные учреждения, которые могут предоставить некоторую информацию - НЦОЗ, e.sveikatą, семейному врачу. К сожалению, никто ничего не смог объяснить.

Интересно также, что такая же запись была и в системе e.sveikatą у дочери Гедре - у нее якобы был обнаружен южноафриканский штамм коронавируса.

"В конце концов, меня направили выяснять все в лаборатории, в которой был получен результат исследования. Там милая женщина объяснила, что в соответствии с новым порядком Минздрава все положительные образцы повторно тестируются через две недели, чтобы определить, какой тип штамма вируса. И этот протокол не означает, что мы в настоящее время больны или должны вернуться к самоизоляции. Я не знала этого, но самое странное - почему об этом не знает НЦОЗ? E.sveikatą? Учреждения здравоохранения?

Я предлагаю вам проинформировать общественность о новом приказе министра здравоохранения о повторном тестировании всех положительных образцов COVID-19 через две недели", - написала Гедре А.

По данным Минздрава, такие исследования действительно проводятся.

Мы спросили Министерство здравоохранения, правда ли, что в настоящее время образцы проходят повторное тестирование на возможные новые штаммы коронавируса.

Согласно Минздраву, лабораториям действительно поручено повторно протестировать положительные образцы ПЦР для определения южноафриканского штамма. Это решение было принято с целью выявления и эпидемиологического контроля опасных мутаций коронавируса, обнаруженных в Литве, и использования полученной информации при принятии решений по управлению пандемией COVID-19.

Согласно Минздраву, результаты повторных тестов также собираются на e.sveikata.lt, но в связи с недавним ухудшением эпидемиологической ситуации и, как следствие, возросшей нагрузкой на лаборатории, некоторые лаборатории вводили результаты этих тестов позже.

Поэтому вполне вероятно, что это был повторный тест образца, который дал положительный результат в конце апреля. Чтобы выяснить настоящую причину, потребуется дополнительная информация и данные об этом конкретном человеке и лаборатории.