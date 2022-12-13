Читатель Delfi Гедре сфотографировала сугробы на остановках общественного транспорта.

"Предлагаю посмотреть на особенности уборки снега в Вильнюсе. Снежные кучи, словно нарочно образуются там, где пассажиры входят в автобус или выходят из него. Люди должны пробираться в автобусы и троллейбусы через сугробы, пассажиры падали, не раз доводилось видеть упавших жителей и как другие помогали им подняться. Это делают намеренно, подвергая вильнюсцев опасности или же это проявление некомпетентности?

В понедельник СМИ писали о том, что в Вильнюсе под автобус попал ребенок. Люди потому и падают, что невозможно ни войти в транспорт, ни выйти из него, хочешь-не хочешь приходится идти по сугробам. Особенно осторожными должны быть дети, пожилые люди, люди небольшого роста или люди после болезни, надо быть осторожными, чтобы не поскользнуться.

Sniegas Vilniaus stotelėse © Skaitytojos nuotr.

Такая халатность коммунальщиков опасна для жизни людей. Если сами трактористы, которые чистят дороги и делают эти сугробы, не понимают результата своих действий, то, может, их руководители могли бы провести какой-то инструктаж, чтобы сугробы убирали за пределы остановок?" – писала в редакцию Гедре.

Вильнюсский муниципалитет принял замечание и указал, что такого не должно быть.

"Так чистить тротуары нельзя. Остановки общественного транспорта - это приоритетные места, поэтому там должны постоянно убирать снег, чтобы обеспечить безопасность пассажиров. Мы обратим внимание на это, чтобы работники коммунальных служб ответственнее подходили к уборке тротуаров. Жители о таких случаях могут сообщить как муниципалитету, так и староству. За обоснованные жалобы жителей службы могут получить взыскания", - сказал представитель муниципалитета.