Читатель Delfi Гедре сфотографировала сугробы на остановках общественного транспорта.
"Предлагаю посмотреть на особенности уборки снега в Вильнюсе. Снежные кучи, словно нарочно образуются там, где пассажиры входят в автобус или выходят из него. Люди должны пробираться в автобусы и троллейбусы через сугробы, пассажиры падали, не раз доводилось видеть упавших жителей и как другие помогали им подняться. Это делают намеренно, подвергая вильнюсцев опасности или же это проявление некомпетентности?
В понедельник СМИ писали о том, что в Вильнюсе под автобус попал ребенок. Люди потому и падают, что невозможно ни войти в транспорт, ни выйти из него, хочешь-не хочешь приходится идти по сугробам. Особенно осторожными должны быть дети, пожилые люди, люди небольшого роста или люди после болезни, надо быть осторожными, чтобы не поскользнуться.
Такая халатность коммунальщиков опасна для жизни людей. Если сами трактористы, которые чистят дороги и делают эти сугробы, не понимают результата своих действий, то, может, их руководители могли бы провести какой-то инструктаж, чтобы сугробы убирали за пределы остановок?" – писала в редакцию Гедре.
Вильнюсский муниципалитет принял замечание и указал, что такого не должно быть.
"Так чистить тротуары нельзя. Остановки общественного транспорта - это приоритетные места, поэтому там должны постоянно убирать снег, чтобы обеспечить безопасность пассажиров. Мы обратим внимание на это, чтобы работники коммунальных служб ответственнее подходили к уборке тротуаров. Жители о таких случаях могут сообщить как муниципалитету, так и староству. За обоснованные жалобы жителей службы могут получить взыскания", - сказал представитель муниципалитета.
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