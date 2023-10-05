Жительница Вильнюса рассказала, сколько ей предложили ждать визита к дерматовенерологу: это уму не постижимо

Он пошел в поликлинику к дерматологу, где ему выписали мазь, которая не помогла. Он сходил к частному врачу, но и выписанные там лекарства не помогли. Семейный врач рекомендовал обратиться в Дерматовенерологический центр Сантаришкской клиники. Но там предложили время визита через 4-5 месяцев.

"Регистратор сказала, что может записать моего ребенка на... 19 апреля! Я думала, что ослышалась. Проблема есть здесь и сейчас: нужно выяснить, что это и решать. Но ждать 7 месяцев, чтобы попасть к врачу?", – возмущалась женщина.

"В Антакальнисской поликлинике, где мы зарегистрированы, есть 4 врача-дерматовенеролога. Но позавчера в системе я не нашла ни одного свободного визита. На следующий день снова стала искать - пусто", – рассказала женщина.

Представитель Антакальнисской поликлиники Рута Ванагене рассказала, откуда такие очереди к дерматовенерологам.

"Услуги в нашей поликлиники получают не только наши пациенты, отсюда и очереди. Сейчас визита к дерматовенерологам надо ждать 150 дней. У нас 4 врача, но нагрузка у них разная, а двое сейчас вообще не принимают. Общая нагрузка работающих сейчас составляет 1,25 ставки. Поликлиника пытается расширить число врачей-дерматовенерологов. Мы можем принять 4 специалистов. Но мы наблюдаем такую тенденцию, что дерматовенерологи с большей охотой устраиваются в частные клиники и в клиники красоты, поэтому найти врачей сложно", – сказала Ванагене.

Она также заметила, что дерматовенерологам не нужно направление врача, поэтому можно свободно записываться на визит в любое место, где есть свободные талончики, если человек застрахован (список можно найти здесь https://ipr.esveikata.lt).

Глава Дерматовенерологического центра Сантаришкской клиники Тадас Раудонис назвал ситуацию "стабильно плохой".