Жительница Вильнюса пришла в ужас: разве такое возможно в столице страны ЕС

Молодая женщина прислала фотографии и заметила, что на фоне погрязания России в международных скандалах в подземном переходе на ул. Гележинё Вилко, около парка Вингис появляются такие граффити. Женщина заметила их, когда шла гулять с собакой.

"Может, это организованная провокация? Правда, я не представляю, когда эти граффити появились. Может, вчера, я точно не могу сказать, может, позавчера ночью. Люди, которые со мной шли, тоже фотографировали граффити", - писала женщина.

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На снимках видны надписи, в которых ЕС сравнивают с СССР: "Свободу Литве от ЕС'СР! Мы за выход из ЕС. Мы за свободную Литву"", "Мы незаконно попали в СССР. Незаконно попали в ЕС. Референдум о вступлении в ЕС был незаконным".

Нарисован флаг ЕС, перечеркнутый красной краской.

© DELFI skaitytoja

Delfi обратился за комментарием в Вильнюсский муниципалитет и попросил объяснить, что значат эти надписи, не является ли это провокацией. Представители муниципалитета пока на запрос не ответили, но выясняют обстоятельства.