"Мы с 9-летней дочерью пережили шок. Днем, в 13:24 ч. ехали по ул. Гележинё Вилко в сторону центра, медленно ехали в потоке и остановились пропустить утку с утятами. В это время в соседней полосе остановился автомобиль VW e-Up! 36. Его водитель вышел из машины – я думала, он поможет утятам. Однако он стал топтать их ногами, а услышав мой сигнал и увидев, что я выхожу из машины, сел в автомобиль и поехал, раздавив нескольких утят", – сообщила женщина в фейсбуке.

Она с другими водителями помогла утятам перейти через дорогу. Вариякоене

не заметила номера автомобиля агрессивного водителя, но все равно обратилась в полицию. Женщина надеется, что кто-то из находившихся рядом мог запомнить номер или зафиксировать его с помощью видеорегистратора.

"И я, и моя дочь не могли прийти в себя, девочка просто кричала от ужаса – у нее на глазах мужчина ногами топтал ни в чем неповинных животных", – рассказала женщина.

Пресс-секретарь Вильнюсской окружной полиции Юлия Самороковская подтвердила, что эту информацию полиция получила. Информация была передана в первый комиссариат Вильнюсской полиции. На место происшествия вызвали работников ЗАО Grinda.