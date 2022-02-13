aA
Не все жители запомнят январь этого года как месяц дорогого отопления. Одна женщина была потрясена счетом за электроэнергию - в нем было указано 600 евро (в два раза больше, чем в декабре).
Elektros skaitiklis
Elektros skaitiklis
© DELFI / Juozas Markevičius

Компания Ignitis указала, что произошла ошибка. Однако клиентке на ее письма сначала отвечали, что такой был составлен договор. Только после того, как ситуацией стал интересоваться Delfi, возможно, это совпадение, компания пообещала исправить ошибку.

Эляна (имя женщины порталу известно) живет в квартире площадью 60 кв. м. Использует она немало электроэнергии – около 2000 кВт/ч в месяц. Квартира отапливается электричеством, в квартире электрический бойлер. В январе электричества было использовано почти столько же, сколько в декабре. Но в декабре счет был почти 300, а в январе 640 евро.

Статьи по теме:
Как в Литве изменились зарплаты и цены: для многих жителей прошлый год был успешным  (23)
Сравнение цен на отопление в Литве: самые большие счета не в Вильнюсе  (18)

Ignitis указал Delfi, что из-за системной ошибки "небольшая часть клиентов" – меньше 1% – получила неверные счета, в число таких клиентов попала и Эляна.

Компания принесла своим клиентам извинения и объяснила ситуацию. В начале марта клиенты получат другие счета, эти им оплачивать не надо, сказал представитель Ignitis grupė Артурас Кетлерюс.

Он сказал, что если клиент заплатил всю сумму, то эти деньги зачтутся за февраль.

"Мы идентифицировали системную ошибку и правим ее, чтобы в будущем такое не повторилось. Благодарим клиентов за понимание", – прибавил Кетлерюс.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Delfi Plius Parengė Agnė Keizikienė

Tokią Valentino dienos dovaną įvertins kiekvienas: 12 sekso pozų, kurios jūsų intymų gyvenimą pakels į kitą lygį

Verslas Plius Dana Lukauskienė

Verslininkės Alinos gyvenimą pakeitė pasisėdėjimas su draugais gamtoje: viskas išaugo į tarptautinį festivalį

Delfi Plius Dalia Plikūnė

Rusijoje – aršios kovos dėl įtakos: seni karo strategai ėmėsi paties Putino

Delfi Plius Rūta Lapė

Kasdienybės herojai. Jubiliejų atšventęs Valinskas apie savo karjerą ir Ražauskas apie meilę ir pinigus

Delfi Plius Arūnas Milašius

Ūkininkai stumiami nuo dirbamų plotų – nerimą kelia ruošiama žemės reforma

Delfi Plius Viktorija Dačinskaitė

Štai, ko reikėtų imtis, norintiems sutaupyti buityje: šiuos pokyčius padaryti itin paprasta

Delfi Plius Vytenis Miškinis

Žiaurumas, kokio Lietuva seniai nematė: jaunieji žudikai gyrėsi kraupiomis egzekucijomis ir tikėjosi niekada neįkliūti

Delfi Plius Eglė Šimonėlytė

Vaikų psichologė papasakojo, ką daryti, jei norite užauginti laimingą ir savimi pasitikintį vaiką

Delfi Plius Dalia Vaitkutė-Šiaulienė

Į Lenkiją – ne tik apsipirkti, bet ir pigiau poilsiauti: populiariausi Augustavo, Suvalkų ir Balstogės SPA centrai bei sanatorijos

Delfi Plius Tomas Ramanskas

Drąsos iš Šaro neatimsi: po pergalės – Jasikevičiaus prisipažinimas apie kitą meilę

Delfi Plius Vitalija Guobė

Lietuviški veidmainiai smurtu prieš moteris kaltina tik islamą: kaip mokama „meniškai“ mušti žmoną

Verslas Plius Arūnas Milašius

Kas žemės ūkyje uždirba daugiausia

Delfi Plius Nerijus Povilaitis

Slapta pareigūnų operacija narkotikų kurjerių keliais: viskas prasidėjo nuo kalinio romano su pardavėja

Статьи по теме:

Litgrid: за неделю электроэнергия в Литве подорожала на 20% (6)

Средняя цена на электроэнергию в Литве за неделю...

Litgrid: благодаря сильному ветру электроэнергия в Литве подешевела на 19% (2)

В связи с преобладанием сильного ветра в Балтийском...

TOP новостей

Памятка для тех, кто собирается в Польшу: если не учитывать все факторы, можно и переплатить за товары (48)

Пустые прилавки в магазинах – такую картину можно было...

Stintų kainos Palangoje Stintų kainos palangoje Stintų kainos palangoje

Отдыхающих в Паланге поразили цены на корюшку: разве такое возможно? (8)

В Паланге проходит "Праздник корюшки". Приехавшие на...

Жительница Вильнюса получила за электроэнергию счет в 600 евро (6)

Не все жители запомнят январь этого года как месяц...

Выяснилось, кто будет представлять Литву на "Евровидении"

В субботу вечером в финале "Попробуем еще раз!" за...

Байден предупредил Путина: США готовы к любым сценариям по Украине (69)

Телефонный разговор президентов России и США...