Компания Ignitis указала, что произошла ошибка. Однако клиентке на ее письма сначала отвечали, что такой был составлен договор. Только после того, как ситуацией стал интересоваться Delfi, возможно, это совпадение, компания пообещала исправить ошибку.

Эляна (имя женщины порталу известно) живет в квартире площадью 60 кв. м. Использует она немало электроэнергии – около 2000 кВт/ч в месяц. Квартира отапливается электричеством, в квартире электрический бойлер. В январе электричества было использовано почти столько же, сколько в декабре. Но в декабре счет был почти 300, а в январе 640 евро.

Ignitis указал Delfi, что из-за системной ошибки "небольшая часть клиентов" – меньше 1% – получила неверные счета, в число таких клиентов попала и Эляна.

Компания принесла своим клиентам извинения и объяснила ситуацию. В начале марта клиенты получат другие счета, эти им оплачивать не надо, сказал представитель Ignitis grupė Артурас Кетлерюс.

Он сказал, что если клиент заплатил всю сумму, то эти деньги зачтутся за февраль.

"Мы идентифицировали системную ошибку и правим ее, чтобы в будущем такое не повторилось. Благодарим клиентов за понимание", – прибавил Кетлерюс.