Жительница Вильнюса хотела арендовать жилье, но попалась в руки мошенников

Свою историю женщина рассказала в социальной сети, а потом согласилась поделиться ею с журналистами. Она перевела залог в размере 240 евро за квартиру, которую хотела осмотреть и снять, но после перевода денег арендодатель пропал.

"Осторожно! Я раньше удивлялась, как это люди попадаются на крючок мошенникам. А сейчас сама это сделала. Не переводите аванс, пока не осмотрели квартиру. Под объявлением я видела немало комментариев, люди писали, что связались с арендодателем. Надеюсь, эти люди не были обмануты", – писала Каролина.

Она представила переписку с возможной мошенницей. Каролина спрашивала, свободно ли жилье, ей ответили, что пока забронировано, она попросила сообщить ей, если клиент откажется. Позже "хозяйка" написала, что ей не перевели залог, поэтому, если Каролина хочет посмотреть квартиру, должна перевести 240 евро.

Женщина так и поступила, но квартиру так и не увидела. Сначала "хозяйка" сказала, что пока не съехали арендаторы, а потом вообще пропала. Каролина обратилась в полицию.

"Сегодня приезжали следователи, я заполнила все документы, написала заявление", – рассказала Каролина журналистам.

Редакция обратилась за комментарием в полицию, интересовалось, часто ли фиксируют такое мошенничество в условиях нынешней ситуации на рынке недвижимости.

Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал, что полиция не выделяет отдельно случаи мошенничества, связанные с недвижимостью, но в целом случаи мошенничества в последнее время участились и их число за год выросло на 40% и даже больше.

"Все делают быстро и необдуманно, человек находит подходящее жилье, не подумав, переводит деньги, даже не осмотрев квартиру, это большая ошибка", – сказал брокер агенства Vilniaus turtas Эдвинас Бабарскис.

Люди надеются, что залог гарантирует, что жилье достанется им, но на деле "владелец" такого жилья часто пропадает. Люди потом не знают, как им вернуть деньги.

"Если вы перевели деньги, хотя не видели квартиру и самого человека, а после этого не получили от него никакой информации - вас обманули. Немного шансов, что вам удастся вернуть деньги. Я предлагаю сначала осматривать квартиру, потом подписать договор об аренде, в таком случае вы можете быть спокойны, у вас будут доказательства", – сказал Бабарскис.