Рената Кривицкайте–Юпатовене сняла на видео волков. Видео сделано на под Утеной, в 2-3 км от города. По словам женщины, местные жители встречают волков у самого города.
"Не я первая их увидела, но мне удалось сделать видео", – заметила женщина.
Местные жители сказали, что волки вокруг утенской объездной дороги появляются нередко, "приходят за мясом".
"Был час ночи. Я вышла на улицу, а там волк преследует зайца. Поскольку вокруг здания есть забор, мне удалось их снять на видео и отпугнуть", – рассказала Кривицкайте–Юпатовене.
"Я и подумать не могла, что увижу волка живьем. А тут были сразу два", – удивлялась женщина.
Она рассказала, что осенью волки порезали овец, у живущего неподалеку мужчины волки зарезали овец.
"А от его дома до города 6 минут пешком", – сказала Кривицкайте–Юпатовене.
"Думаю, надо предупредить жителей пригородов. Осенью волки активно учат своих волчат охотиться", – продолжила она.
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