Жительница столицы возмущена порядком сортировки: что будет летом в жару?

Читательница Ева (настоящее имя редакции известно) обратилась в редакцию портала Delfi с жалобой на то, что из оранжевых пакетов с пищевыми отходами появляется неприятный запах, поэтому отходы приходится выносить каждый день.

Она заметила, что в емкостях нет фильтра, женщина не знает, что ей делать.

Вильнюсский муниципалитет отмечает, что емкости раздают для удобства жителей, чтобы было, где держать пакет с отходами.

"Самое главное, чтобы жители использовали оранжевые пакеты, а вот емкости могут быть разными", сказано в комментарии Delfi.

"Необходимость сортировать пищевые отходы не увеличивает количество пищевых отходов и не приводит к появлению дополнительных запахов, все это люди выбрасывали и до вступления в силу нового порядка. Подчеркиваем, что частотность избавления от отходов зависит от конкретной ситуации", – сказано в комментарии.