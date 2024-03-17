Жительница столицы возмущена порядком сортировки: что будет летом в жару?

Читательница Ева (настоящее имя редакции известно) обратилась в редакцию портала Delfi с жалобой на то, что из оранжевых пакетов с пищевыми отходами появляется неприятный запах, поэтому отходы приходится выносить каждый день.
Она заметила, что в емкостях нет фильтра, женщина не знает, что ей делать.
Вильнюсский муниципалитет отмечает, что емкости раздают для удобства жителей, чтобы было, где держать пакет с отходами.
"Самое главное, чтобы жители использовали оранжевые пакеты, а вот емкости могут быть разными", сказано в комментарии Delfi.
"Необходимость сортировать пищевые отходы не увеличивает количество пищевых отходов и не приводит к появлению дополнительных запахов, все это люди выбрасывали и до вступления в силу нового порядка. Подчеркиваем, что частотность избавления от отходов зависит от конкретной ситуации", – сказано в комментарии.
В редакцию портала Delfi обратился читатель Паулюс (настоящее имя редакции известно), который сказал, что проблема не в запахах, а в размере емкости – она слишком маленькая для семьи из нескольких человек.
"Сама идея сортировки пищевых отходов хорошая, но неужели нельзя было все сделать проще - договориться с производителями, торговыми центрами, чтобы производили эти оранжевые пакеты и продавали. Сейчас есть пакеты одного размера, одну емкость и радуйся всю жизнь. У нас в семье четыре человека, Эта емкость быстро заполняется. Почистил картошку, морковку, еще что-то - и выноси", – сказал он.
Плюс Паулюс заметил, что в квартире площадью 54 кв. м содержание дополнительной емкости для пищевых отходов - настоящий вызов.
По подсчетам муниципалитета, одного рулона с оранжевыми пакетами (25 шт) должно хватить на 3 месяца. Значит, выносить пакет надо раз в 3-4 дня.
Сейчас жителям выдают сразу по 3 рулона с пакетами.
Представители муниципалитета отметили, что такие пакеты уже можно купить в магазинах сетей Maxima и Iki. Цена одного рулончика - около 1 евро.
Жители Литвы с 1 января 2024 года обязаны сортировать пищевые отходы.