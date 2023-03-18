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Ранее мы писали, как несколько барсуков бродили в сарае Кристины в разгар зимы. Хорошая новость - они вернулись! Камеры запечатлели и других неожиданных гостей.
Gyvūnai Stop kadras
Gyvūnai Stop kadras

Камеры, установленные возле дров, позволяют Кристине наблюдать за дикой природой с очень близкого расстояния. Таких видов действительно не увидишь в городе. В этот раз осмотреться вокруг пришли барсуки, сорока и лиса.

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