Жительница Шяуляй с ребенком-инвалидом может остаться на улице

"Часто ли мы задумываемся о том, что дает нам то, что мы становимся мамами, что мы чувствуем к своим мамам? 9 месяцев беременности и роды дают уникальный духовный опыт. Это безумная любовь с первого взгляда, это период счастья и радости. Это каждый день осваивание чего-то нового. Это открытие себя самого.
Но не у всех мам такая судьба... Некоторые становятся мамами особых ангелов. Материнство мам таких ангелов – делить себя на множество частей. мама должна быть со своим ребенком всегда и везде. Так случилось и с Кристиной Тишкувене. Она стала мамой Особого ангела. Мам, у ребенка которой целый букет болезней", – писала Раубицкайте-Навицкене.
Список болезней у мальчика очень длинный: комбинированное специфическое всестороннее расстройство развития; эпилепсия со сложными припадками; спастический церебральный паралич; двойная гемиплегия; помутнение роговицы; врожденная глаукома; врожденная деформация ступни; синдром Штурге-Вебера; недержание кала; недержание мочи.
"Так получилось, что Кристина ищет жилье, поскольку 1 июня этого года владелец квартиры, в которой она с сыном жила до сих пор, сообщил, что намерен продать квартиру и не продлит договор об аренде. Женщина стала обращаться в разные ведомства. Но лето - неблагодарное время, многие в отпусках. Женщина обратилась в "ТВ-помощь". Результат печальный, Кристина находится в тупике.
Муниципалитет предложил ей квартиру на 4 этаже. Но как они себе представляют жизнь матери и 6-летнего ребенка в доме без лифта на 4 этаже? Надо носить на руках и мальчика и коляску. Как достойно жить в квартире, где нет даже элементарных условий,. Иногда надо так немного, чтобы радость вернулась, рутина ушла и дни наполнились чудесным звоном... Но чем проще вещь, тем сложнее ее получить. Очень прошу всех моих друзей помочь этой маме.
Может вы знаете, кто сдает квартиру в Шяуляе или Паневежисе? Квартира должна быть на 1 этаже или в доме с лифтом. Маме для оплаты депозита нужна финансовая помощь", – писала Раубицкайте-Навицкене.
Деньги можно перевести:
Kristina Tiškuvienė LT597300010117927714