Жительница Шяуляй с ребенком-инвалидом может остаться на улице

"Часто ли мы задумываемся о том, что дает нам то, что мы становимся мамами, что мы чувствуем к своим мамам? 9 месяцев беременности и роды дают уникальный духовный опыт. Это безумная любовь с первого взгляда, это период счастья и радости. Это каждый день осваивание чего-то нового. Это открытие себя самого.

Но не у всех мам такая судьба... Некоторые становятся мамами особых ангелов. Материнство мам таких ангелов – делить себя на множество частей. мама должна быть со своим ребенком всегда и везде. Так случилось и с Кристиной Тишкувене. Она стала мамой Особого ангела. Мам, у ребенка которой целый букет болезней", – писала Раубицкайте-Навицкене.

Список болезней у мальчика очень длинный: комбинированное специфическое всестороннее расстройство развития; эпилепсия со сложными припадками; спастический церебральный паралич; двойная гемиплегия; помутнение роговицы; врожденная глаукома; врожденная деформация ступни; синдром Штурге-Вебера; недержание кала; недержание мочи.