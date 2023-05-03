Жительница многоквартирного дома не могла вынести вони и запретила соседям курить

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Курение на балконе многоквартирного дома может раздражать соседей. "Но ведь не запретишь людям делать в своем доме то, что они хотят", – скажут толерантные люди. Однако на самом деле в обществе люди должны уважать друг друга, поэтому государство вводит меры для обуздания людей, злоупотребляющих своими правами. Время покоя, запрет на курение дома (если нет гарантии, что дым не попадет к соседям) – люди уже знакомы с этими правилами. Но все еще есть люди, которые не знают, что курение может быть запрещено и на балконах. Достаточно того, чтобы с такой жалобой/требованием обратился один человек из всего дома.
Rūkymas balkone
Rūkymas balkone
© DELFI / Karolina Pansevič

Да, именно так - достаточно, чтобы один житель дома был против, и дом внесут в список домов, курение в которых запрещено. Кристина из Вильнюса рассказала Delfi, что недавно заполнила такую заявку.

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"Я нашла ссылку в интернете, на сайте муниципалитета заполнила заявку, указала адрес и все. Мою заявку подтвердили и передали администратору, дальше все делал администратор", – рассказала Кристина.

Она сказала, что сделала это потому, что пришла весна, она чаще стала открывать окна, а в них вместо свежего воздуха приходил запах и дым сигарет.

Кристина рассказала, что через неделю в подъезде появилась информация о том, что в доме - на балконах, террасах и лоджиях курить запрещено.

Если заявку подаст человек, который не декларировал место жительства в доме, то через 6 месяцев запрет снимут.

По закону, жители дома не могут узнать, кто именно подал заявку о запрете на курение. Стоит отметить, что запрещается курить и электронные сигареты, не только табак и обычные сигареты.

За нарушение правил грозит административная ответственность - предупреждение или штраф 20-90 евро.

Если поступает жалоба на курильщика, а хозяин квартиры не указывает, кто именно курил, ему будет назначен штраф 30-60 евро, за повторное нарушение 60-200 евро.

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