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Жительница Литвы пересекла границу Польши и получила странное смс-сообщение. В нем сообщение для нелегалов - "Вернитесь назад в Минск!"
Жительница Литвы пересекла границу с Польшей и получила смс-сообщение с требованием вернуться в Минск
© DELFI montažas

Женщина поделилась сообщением с редакцией Delfi. В сообщении по-английски написано следующее (перевод): "Граница с Польшей закрыта. Белорусские власти вас обманули. Вернитесь назад в Минск! Не принимайте таблетки, которые вам дают белорусские военные".

Жительница Литвы пересекла границу с Польшей и получила смс-сообщение с требованием вернуться в Минск
© Ekrano nuotr.
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Также прилагается ссылка на специальный сайт - там есть вся информация для нелегальных мигрантов.

Сообщается, что польско-белорусская граница охраняется. Что за нелегальный переход границы грозит тюремное заключение. Предупреждают, что нелегальный переход границы - это преступление, за которое грозит наказание.

Жительница Литвы пересекла границу с Польшей и получила смс-сообщение с требованием вернуться в Минск
© Ekrano nuotr.

Также рекомендуется не участвовать в нелегальных акциях перехода границы, которые организует Беларусь.

Напомним, что в этом году в Литву из Беларуси пришли почти 4200 нелегальных мигрантов. После того как Литва закрыла границы, нелегалы направились в Польшу и латвию.

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