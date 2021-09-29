Жительница Литвы пересекла границу с Польшей и получила смс-сообщение с требованием вернуться в Минск

Женщина поделилась сообщением с редакцией Delfi. В сообщении по-английски написано следующее (перевод): "Граница с Польшей закрыта. Белорусские власти вас обманули. Вернитесь назад в Минск! Не принимайте таблетки, которые вам дают белорусские военные".
Также прилагается ссылка на специальный сайт - там есть вся информация для нелегальных мигрантов.
Сообщается, что польско-белорусская граница охраняется. Что за нелегальный переход границы грозит тюремное заключение. Предупреждают, что нелегальный переход границы - это преступление, за которое грозит наказание.
Также рекомендуется не участвовать в нелегальных акциях перехода границы, которые организует Беларусь.
Напомним, что в этом году в Литву из Беларуси пришли почти 4200 нелегальных мигрантов. После того как Литва закрыла границы, нелегалы направились в Польшу и латвию.
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