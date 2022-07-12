Жительница Каунаса возмущена: на курорте вечером не работают аптеки

В редакцию портала обратилась Виктория из Каунаса:

"В субботу мы с мужем отдыхали в Паланге. Мы сильно обгорели на солнце, вечером вся эта "красота" показала себя. Я решила поехать за пантенолом и разжижающими кровь лекарствами. Но... в 20 ч. в Паланге уже не работала ни одна аптека. Разве это нормально, ведь туда съезжаются туристы со всей Литвы и не только Литвы... И вот в таком городе вечером не работает ни одна аптека. А ведь сюда приезжают семьи с детьми, да и со взрослыми всякое может случиться".

Журналисты проверили. Воскресенье, 3 июля, почти 21 ч. Все аптеки на курорте закрыты. В интернете показывает, что аптека на ул. Швянтосёс работает до 22 ч., однако она закрыта. До 22 ч. работает одна аптека в Клайпеде. Дежурных аптек в Клайпеде нет.

Пресс-секретарь администрации Палангского муниципалитета Тамара Зайцева сказала: "За год Палангу посещает больше 1 млн. туристов. Время работы аптек устанавливают их владельцы. Мы считаем, что они учитывают реальные потребности отдыхающих и тогда решают вопрос рабочего времени. Надо заметить, что летом большая часть палангских аптек работает дольше, чем обычно.

Если человеку нужна медицинская помощь после рабочего времени, он может обращаться в Палангское отделение Клайпедской больницы моряков (Клайпедское шоссе, 76), где ему окажут необходимую помощь", – заметила представитель муниципалитета.