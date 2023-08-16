16 августа 2023 г. 15:25

Жительница Каунаса обратилась в полицию: гулявшая с хозяином собака разорвала кошку

 
ru.DELFI.lt
Stopkadrai iš įvykio Kaune
Stopkadrai iš įvykio Kaune
ФОТО: Facebook

15 августа вечером в социальной сети фейсбук появилась жуткая история, рассказанная жительницей Каунаса. Женщина заявила, что у нее на глазах, собака, которую выгуливал незнакомый мужчина, напала на кошку и растерзала ее. Чтобы было легче опознать подозреваемого, женщина поделилась стопкадрами из видео, которое успела сделать. Женщина обратилась в полицию, а дрессировщица рассказала Delfi, что делать в подобной ситуации.

Камиле Печюлите из Каунаса рассказала эту историю в группе "Фотографии наших питомцев". Она сказала, что это произошло в Каунасе, на ул. В.Кревес, 57B.

"Собака похожа на питбуля, без намордника, агрессивная. У меня на глазах напала на кошку и растерзала ее. Когда я сказала хозяину, что надо спасать кошку или успокоить собаку, тот просто тащил своего пса за ошейник, пока пес мотал кошку из стороны в сторону. Когда я сказала, что вызову полицию, он стал травить собаку на меня", – рассказала Печюлите.

Женщина обратилась в полицию. Полиция ищет владельца собаки.

Дрессировщица Карина Щуцките сказала, что каждый хозяин должен отвечать за действия своей собаки.

"Очень жаль, что страдают невинные животные. В данном случае мы не знаем, были ли действия владельца собаки намеренными. На улице бывают и недружелюбные собаки, но в таком случае их хозяева должны проявить ответственность и принять профилактические меры для защиты окружающих", – сказала она.

По ее словам, если вы знаете, что ваша собака может напасть на кошку на улице, наилучший выход – намордник. Если хозяин сам не может справиться с собакой и изменить ее поведение, ему следует обратиться к специалистам.

"Я часто рекомендую пластиковые намордники, они прочные и не так ограничивают свободу. Они защищают и от поедания разбросанных на улице продуктов, что также может быть опасно для животного.

Если собака без намордника, хозяин должен следить за тем, что происходит вокруг. Даже если инцидент произошел из-за невнимательности другого человека, например, к вашей собаке подбежала собака другого человека, не забывайте, что собака не виновата", – сказала Щуцките.

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