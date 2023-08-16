Жительница Каунаса обратилась в полицию: гулявшая с хозяином собака разорвала кошку

Камиле Печюлите из Каунаса рассказала эту историю в группе "Фотографии наших питомцев". Она сказала, что это произошло в Каунасе, на ул. В.Кревес, 57B.

"Собака похожа на питбуля, без намордника, агрессивная. У меня на глазах напала на кошку и растерзала ее. Когда я сказала хозяину, что надо спасать кошку или успокоить собаку, тот просто тащил своего пса за ошейник, пока пес мотал кошку из стороны в сторону. Когда я сказала, что вызову полицию, он стал травить собаку на меня", – рассказала Печюлите.

Женщина обратилась в полицию. Полиция ищет владельца собаки.

Дрессировщица Карина Щуцките сказала, что каждый хозяин должен отвечать за действия своей собаки.

"Очень жаль, что страдают невинные животные. В данном случае мы не знаем, были ли действия владельца собаки намеренными. На улице бывают и недружелюбные собаки, но в таком случае их хозяева должны проявить ответственность и принять профилактические меры для защиты окружающих", – сказала она.