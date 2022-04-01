Виргиния не знает, как уж попал к ней в дом.

"Как он сюда попал - не знаю, думаю, пробрался в щелку между дверью и порогом. Сначала я испугалась, потом увидела, что это маленький ужик-детеныш, стала его фотографировать и снимать. Попозировав, он уполз. Первый раз нашла дома такого гостя. Однажды, правда, нашла тритона", – рассказала Виргиния.

Герпетолог Герардас Пашкявичюс сказал, что это был молодой ужик.

"Видно, что около хвоста у него нет чешуи. Скорее всего, он был ранен, вероятно, летом", – заметил специалист.

Он сказал, что ужик проснулся слишком рано, лягушки еще малоактивны, поэтому еду ему найти будет непросто.

По словам Пашкявичюса, такого ужика надо выпускать на улицу в дневное время, ни в коем случае не ночью, о ночам еще очень холодно, животное погибнет. Лучше всего его отнести к пруду, речке или озеру, где будут на берегу будут ветки и хворост, под которым уж сможет спрятаться.