Жители, живущие в этом месте, должны знать: если завод будет расширяться, место станет небезопасным

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После российского вторжения в Украину единственный в Литве оружейный завод в Гирайте работает на полную мощность. Рассматривается возможность расширения, чтобы можно было производить более сложное и мощное оружие. Однако это сложно осуществить. Вокруг завода стоят жилые дома. Министр обороны страны Арвидас Анушаускас сказал, что это опасная и плохая практика – во всей Литве вокруг военных зон уменьшают защитные зоны и разрешают селиться людям.
Giraitės ginkluotės gamykla (GGG)
Giraitės ginkluotės gamykla (GGG)
© DELFI / Paulius Garkauskas

Государственный оружейный завод в Гирайте работает в три смены.

"Более или менее мы уже достигли максимума производственных мощностей. Мы инвестируем, чтобы производить еще больше", – сказал LNK председатель правления завода Дангирутис Янушас.

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Завод производит патроны нескольких калибров по стандартам НАТО, большая их часть идет в Украину. Также производят патроны для охотничьего и спортивного оружия.

"Большая часть продукции идет на экспорт. Несколько заказов представила и Литовская армия. Но так большая часть уходит из Литвы, в последнее время много везут в Украину", – сказал вице-министр финансов Гедиминас Норкунас.

Из Украины приходят фотографии - украинцы распаковывают ящики с литовскими патронами.

"На форумах, где обсуждают войну в Украине, часто можно увидеть, что говорят о патронах из Гирайте, что они очень качественные, их используют спецсилы", – сказал Янушас.

В последние годы компания работает прибыльно. Больше 10 лет назад была идея приватизировать завод – поскольку трудно было получить прибыль. Тогда говорили, что патроны никому не нужны. Когда Россия начала вторжение в Украину, выяснилось, что существовала проблема – на складах было мало патронов, не было резерва.

"Это произошло, когда началась война, все поняли, что склады не заполнены, значительно выросли заказы", – сказал Норкунас.

Когда строили завод, специально оставляли свободные территории, чтобы его можно было расширить. Литовцы могли бы производить и более сложное оружие – умные снаряды.

"Условия для этого есть, да, надо открывать вторую линию, может, расширить ассортимент. Об этом думают", – сказал министр обороны Арвидас Анушаускас.

Но скорее всего, об этом будут только думать. "Каждая компания смотрит, может ли расширяться. Особенно в такое время, мы тоже это оцениваем, смотрим. Видим много ограничений", – сказал Янушас.

Новые линии есть где строить, но этого делать нельзя из соображений безопасности. лишком близко к заводу построены жилые дома.

"В 2000 году завод был построен в полях, сейчас, совсем недавно, муниципалитет Каунасского района сузил защитные зоны. Поэтому, если говорить о производстве патронов большого калибра, то такой возможности нет, это небезопасно. Есть склады с порохом", – сказал Норкунас.

Анушаускас удивлен тем, что около завода расширяют квартал жилых домов. "В случае взрыва зоны не спасут", - заметил он.

Он сказал, что то же самое наблюдается и в других городах.

"Я заметил плохую тенденцию, вокруг военных частей, находящихся около городов или в самих городах, растут целые жилые кварталы. Это не самая лучшая практика, но так есть", – заметил министр.

Представители завода сказали, что они обсуждают учреждение филиалов, чтобы такой завод не находился всего в одном месте.

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