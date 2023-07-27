Жители жаловались на концерт в парке Вингис: большие очереди, мало автобусов и шум во всем городе

В среду с самого утра в редакцию MadeinVilnius.lt приходили письма возмущенных жителей. Одни жаловались на очереди, другие на громкую музыку, третьим не понравилось, что охрана отобрала у них все, что они принесли.

"Очереди, очереди и еще раз очереди, везде… огромные очереди у входа, где охрана проводила проверки, как в аэропорту, забирали все, даже маленькие складные зонты, а ведь синоптики прогнозировали дождь… Отбирали все закуски и напитки, даже у детей печенье забирали и бросали все в общий контейнер… Хватило терпения отстоять в очереди и что-то купить - отлично, теперь пробирайся на другой конец и стой полчаса в очереди к туалету… А в конце муниципалитет запустил бесплатный КОРОТКИЙ автобус, который ездил каждые 20 минут и вмещал 1/10 стоявших в очереди…", – писал один вильнюсец.