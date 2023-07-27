Жители жаловались на концерт в парке Вингис: большие очереди, мало автобусов и шум во всем городе

В среду с самого утра в редакцию MadeinVilnius.lt приходили письма возмущенных жителей. Одни жаловались на очереди, другие на громкую музыку, третьим не понравилось, что охрана отобрала у них все, что они принесли.
"Очереди, очереди и еще раз очереди, везде… огромные очереди у входа, где охрана проводила проверки, как в аэропорту, забирали все, даже маленькие складные зонты, а ведь синоптики прогнозировали дождь… Отбирали все закуски и напитки, даже у детей печенье забирали и бросали все в общий контейнер… Хватило терпения отстоять в очереди и что-то купить - отлично, теперь пробирайся на другой конец и стой полчаса в очереди к туалету… А в конце муниципалитет запустил бесплатный КОРОТКИЙ автобус, который ездил каждые 20 минут и вмещал 1/10 стоявших в очереди…", – писал один вильнюсец.
"Концерт отличный, но у меня вопрос к организаторам. Воду и еду с собой принести нельзя (при этом такой информации не было, когда сообщали о концерте), да и охрана даже женские гигиенические принадлежности обыскивала, но при этом алкоголь (который по закону на таких мероприятиях запрещен) лился рекой. Почему?" – вопрошал другой участник меропроятия.
Людям не понравилось, что муниципалитет запустил автобусы, которые возили желающих до эстрады. Правда, это был один автобус, ездивший вперед и назад. В нем могло поместиться очень мало людей, поэтому большинство шло пешком.
После концерта зрителей ждал еще один сюрприз – многие оставили машины далеко от парка Вингис, до них надо было ехать на общественном транспорте. На общественном транспорте ехали и те, кто был без машин. Все их ждал неприятный сюрприз – автобуса пришлось ждать очень долго, поэтому некоторые люди шли пешком.
"Я думаю, в администрации столицы работают лгуны и аферисты! Так хвастались, что будут ночные автобусы, но люди стояли на остановках в ожидании неизвестно чего", – писал возмущенный вильнюсец.
Концерты в парке Вингис не раз критиковали за громкую музыку, мешающую спать жителям соседних районов. Некоторые вильнюсцы писали, что даже во время концерта Rammstein не было столько шума, как на этот раз.
"Я проспал на работу, потому что до 1 ч. ночи на кровати "ездил" по дому, Rammstein я не слышал, а тут...", – писал один из жителей.
Но не все были возмущены. Несмотря на организационные ошибки, жители благодарили городские власти за отличную вечеринку.
На фестивале "Молодой, как Вильнюс" в этом году выступили две зарубежные группы - Bastille и Clean Bandit.