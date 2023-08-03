03 августа 2023 г. 11:30

Жители запечатлели необычное зрелище: растущие в море деревья?

 
ru.DELFI.lt
Medis jūroje DELFI montažas
Medis jūroje DELFI montažas
Отдыхающие на пляже на литовском взморье стали делиться необычными видами. Несколько отдыхающих сфотографировали то, что казалось деревом, растущим в море, другие зафиксировали даже два.

Дерево было обнаружено в Смильтине, примерно в 9 км от Клайпеды. Когда жители начали делиться в соцсетях необычными кадрами с пляжа, у многих возникли вопросы: возможно ли такое?

Одни предполагали, что деревья были выброшены волнами на берег во время шторма, но в этом случае они точно не стояли бы вертикально. Другие отдыхающие писали, что, проверив месторасположение деревьев, они обнаружили, что деревья установлены в трубы, закопанные в морской песок, поэтому, похоже, что они растут в море.

Однако кто это сделал и с какой целью, до сих пор неясно.

Департамент охраны окружающей среды Литвы сообщил, что ему известно об этом случае, и это не является экологическим нарушением.

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