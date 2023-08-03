Жители запечатлели необычное зрелище: растущие в море деревья?

Дерево было обнаружено в Смильтине, примерно в 9 км от Клайпеды. Когда жители начали делиться в соцсетях необычными кадрами с пляжа, у многих возникли вопросы: возможно ли такое?

Одни предполагали, что деревья были выброшены волнами на берег во время шторма, но в этом случае они точно не стояли бы вертикально. Другие отдыхающие писали, что, проверив месторасположение деревьев, они обнаружили, что деревья установлены в трубы, закопанные в морской песок, поэтому, похоже, что они растут в море.

Однако кто это сделал и с какой целью, до сих пор неясно.