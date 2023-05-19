"В Литве отзывают фейерверки, чтобы не пугать беженцев из Украины, а тут несколько дней над Вильнюсом кругами летает, опускаясь низко, польский самолет. Он своим громким полетом пугает детей, беженцев, взрослых.
Воздушная навигация на запрос не ответила, а Вильнюсский муниципалитет указал, что это их не касается", – уверял читатель.
Портал связался с Литовскими аэропортами. Глава компании Тадас Василяускас сказал, что повода для беспокойства нет.
"Это обязательные полеты, цель которых калибровка навигационного оборудования, этим занимается специальный самолет-лаборатория", – заметил он.
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