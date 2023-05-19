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В пятницу после обеда в редакцию портала стали писать обеспокоенные читатели. Сообщалось, что над Вильнюсом кругами летает самолет. Представитель Литовских аэропортов Тадас Василяускас заверил, что нет повода для беспокойства.
Virš Vilniaus ratus sukantis lėktuvas
Virš Vilniaus ratus sukantis lėktuvas
© Skaitytojo nuotr.

Литве отзывают фейерверки, чтобы не пугать беженцев из Украины, а тут несколько дней над Вильнюсом кругами летает, опускаясь низко, польский самолет. Он своим громким полетом пугает детей, беженцев, взрослых.

Воздушная навигация на запрос не ответила, а Вильнюсский муниципалитет указал, что это их не касается", – уверял читатель.

Портал связался с Литовскими аэропортами. Глава компании Тадас Василяускас сказал, что повода для беспокойства нет.

"Это обязательные полеты, цель которых калибровка навигационного оборудования, этим занимается специальный самолет-лаборатория", – заметил он.

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