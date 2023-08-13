13 августа 2023 г. 13:38

Жители выступают против Rail Baltica в Паневежском районе, обратились к президенту

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: rail-baltica.lt nuotr.

Жители Паневежского района выступают против прокладки дополнительной колеи Rail Baltica, сообщает муниципалитет. Жители озабочены тем, что из-за строительства будут снесены их дома, заберут их землю, сады, огороды. Жители убеждены, что эта дополнительная колея дорого стоит и не придаст экологии.

Сообщается, что 10 августа проект жителям представила компания Kelprojektas. Этот вариант проекта самый дорогой – он будет стоить почти 500 млн. евро.

По данным муниципалитета, этот вариант считается самым благоприятным, дающим большую пользу, но жители с такой позицией не согласны.

"Свою позицию они (жители) объяснили тем, что эта колея наносит вред природе: лесам, которые вырубят, Санжильскому ландшафтному заповеднику; плюс огромные финансовые затраты, неадекватные временным затратам во время поездки; не используется возможность других альтернатив; будет нанесен ущерб жителям и сельскохозяйственным компания, финансовый и моральный", – сообщается в СМИ.

Отмечается, что после презентации проекта жители письменно обратились в Минфин, Минюст и Министерство охраны окружающей среды, а также к президенту странуы, в парламент, к депутату своего округа Гуоде Бурокене с просьбой поддержать их позицию.

Муниципалитет указал, что поддерживает просьбу жителей пересмотреть проект и надеется, что вокзал построят в Густонис или будут искать другие подходящие для всех варианты.

В соответствии с представленным проектом, паневежский пассажирский вокзал построят ближе к городу – в западной его части, где находятся большие торговые центры. Вокзал для грузов построят в Паневежском районе, а пассажирский – рядом с Густонис.

Министерство транспорта и сообщения отмечает, что Rail Baltica – крупнейший железнодорожный проект в истории стран Балтии, во время его осуществления проложат европейскую колею, которая соединит Варшаву, Каунас, Вильнюс, Паневежис, Ригу, Пярну и Таллин.

Общая протяженность Rail Balticа в странах Балтии составляет 870 км: в Литве – 392 км, в Латвии – 265 км, в Эстонии – 213 км.

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