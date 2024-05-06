Жители возмущены новым налогом, введенным Центром реестра

Представьте ситуацию - вы получили в наследство, в подарок квартиру или купили ее. За регистрацию самого факта Центр реестра возьмет с вас 8 евро.

"Деньги берут за регистрацию самого факта", – сказал президент Литовской нотариальной палаты Марюс Страчкайтис.

Это не связано с регистрацией собственности. За эту услугу придется заплатить дополнительно.

"Центр реестра стал брать деньги только за регистрацию юридического факта, связанного с появлением права собственности", – заметил Страчкайтис.

До сих пор эта услуга ничего не стоила.

"Я считаю, что этот налог бессмысленный. Двадцать лет его не платили, он не меняет права собственности, владельца. Это регистрация или снятие с учета факта, который не имеет юридического значения", – заметил президент Нотариальной палаты.