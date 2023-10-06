Жители возмущены: экзамен в Regitrа приходится ждать по три месяца

"Ученики начали жаловаться, что стало много грубых экзаменаторов. Недавно экзамен сдавала девушка, которой экзаменатор сказал: "Вы сегодня припаркуетесь или нет?" После этого замечания девушка начала нервничать", – сказала инструктор.

Она заметила, что свободное место тяжело найти и из-за хитростей хакеров, которые создали программы предварительной регистрации на экзамен в Regitrа, эти места они потом продают за деньги. Такой скандал был год назад, Regitrа сообщала, что проблема решена, но на деле хакеры нашли новую лазейку. Место на экзамен продают за 15 евро.

"Если не сдаешь с первого раза, ждешь 3 месяца,это целый сезон ожидания, потом нужны дополнительные уроки, а это дополнительные расходы, тогда начинается недовольство, будто инструкторы наживаются на учениках", – сказала инструктор.

Инструктор Ольга Жидовленкова сказала, что такой ситуации, как сейчас в Regitrа не было со времен пандемии. Она заметила, что ученики ждут экзамена по три месяца.

Председатель профсоюза работников Regitra Андрюс Данилявичюс сказал, что очереди и большая нагрузка на экзаменаторов сейчас – нормально, поскольку в это время обычно бывает много желающих сдать экзамен.

"Дело также в том, что не хватает экзаменаторов, а работающие могут принять лишь определенное количество сдающих, действует регламент.

Проблема еще и в том, что ученики приходят сдавать экзамен, не имея хорошей подготовки. В таком случае один человек сдает экзамен несколько раз, это также увеличивает число экзаменов. Этот фактор также способствует увеличению очередей", – сказал Данилявичюс.

На вопрос Delfi о грубом поведении экзаменаторов, он сказал, что тут что-то комментировать трудно, но если плохо подготовленный ученик во время экзамена создает несколько аварийных ситуаций, экзаменатор вряд ли будет радоваться.