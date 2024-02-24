Жители во дворе дома кормят лебедей, муниципалитет грозит штрафом

Жители говорят, что лебеди настолько привыкли к месту кормежки, что сейчас мешают прохожим, плещутся в лужах и не пропускают машины.
В редакцию DELFI обратился читатель портала и пожаловался, что во дворе дома кормят лебедей, а птицы ведут себя агрессивно.
"Я обращаюсь за помощью в связи с неподобающим обращением с дикими птицами. На побережье, на аллее Кранто в Каунасе лебеди зимуют уже много лет. Это красивые птицы, которыми любуются и жители и приезжие.
О них заботилась женщина, которой для этого привозили корм. Она носила корм к Неману. У нее были помощники. И сейчас ей еще привозят корм.
Все было хорошо, пока она не придумала кормить птиц во дворе, под нашими окнами, видно ей тяжело спускаться вниз к реке", – рассказал читатель.
"Птицы захватили двор – они нападают на людей, не пропускают машины. Корм сыплют прямо на траву, на снег около дорожки. Лебеди пьют из луж, плавают в них. Мы считаем, что так наносят вред диким птицам, которые из реки перебрались во двор дома", - писал читатель.
Член Литовского общества орнитологов Гедиминас Петкус сказал, что ему об этой ситуации известно.
"На видео запечатлены лебеди-шипуны, есть и кликуны. Шипуны часто зимуют на Немане. Обычно в Каунасе зимует около 500 птиц.
Птицы остаются на реке, потому что она не замерзает, находят еду.
Когда приходят лютые холода, Неман покрывается льдом, тогда птицам сложно найти себе пищу. Тогда орнитологи рекомендуют помочь птицам, кормить их зерном, но не хлебом и не батоном", – сказал собеседник.
"Сейчас на реках нет льда, поэтому птицы могут найти себе пропитание, они могут перелетать с места на место. Но если птиц постоянно кормят, они привыкают и перестают искать корм, не улетают, приходят во двор.
В этом году орнитологи не рекомендовали кормить птиц, потому что у них была возможность найти пищу самостоятельно", – сказал Петкус.
Если птицы появились во дворе, надо стараться избегать контакта с ними, не подходить, не подводить к ним маленьких детей.
"Особой опасности нет, лебеди опаснее на воде, чем на суше, но все же могут шипеть и щипаться", – сказал специалист.
Представитель Каунасского муниципалитета Гинтарас Гатулис сказал, что в общественных местах запрещается кормить птиц.
"В правилах соблюдения порядка указано, что запрещается кормить птиц в общественных местах. Этот запрет не действует только зимой в сильные холода, если птицам оставляют корм в кормушках.
За нарушение действующих правил грозит административное взыскание", – заметил он.
Гатулис сказал, что о нарушениях с приложением фото и видео можно сообщать через портал ePolicija.lt или https://epaslaugos.kaunas.lt/paslaugos/viesosios-tvarkos-pazeidimai/ или по номеру 112 (круглосуточно).
За нарушение грозит предупреждение или штраф в размере 20-140 евро, за повторное нарушение 140-600 евро.