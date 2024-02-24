Жители во дворе дома кормят лебедей, муниципалитет грозит штрафом

Жители говорят, что лебеди настолько привыкли к месту кормежки, что сейчас мешают прохожим, плещутся в лужах и не пропускают машины.

В редакцию DELFI обратился читатель портала и пожаловался, что во дворе дома кормят лебедей, а птицы ведут себя агрессивно.

"Я обращаюсь за помощью в связи с неподобающим обращением с дикими птицами. На побережье, на аллее Кранто в Каунасе лебеди зимуют уже много лет. Это красивые птицы, которыми любуются и жители и приезжие.

О них заботилась женщина, которой для этого привозили корм. Она носила корм к Неману. У нее были помощники. И сейчас ей еще привозят корм.

Все было хорошо, пока она не придумала кормить птиц во дворе, под нашими окнами, видно ей тяжело спускаться вниз к реке", – рассказал читатель.