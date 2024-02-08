Жители Вильнюсского района заметили странное животное: есть ли повод для беспокойства?

Натуралист Дейвидас Макавичюс сказал, что этих животных когда-то завезли в наши широты и разводили ради увеличения количества пушных зверей для охотников.
"Видно, это уссурийская собака. Охота на пушных зверей утратила свою популярность, меха не пользуются популярностью, а уссурийские собаки расплодились у нас. Их завезли в Беларусь, оттуда они пришли в Литву, Латвию и другие страны.
Их не считают инвазивным видом, они здесь адаптировались и особого вреда не приносят, они наносят не такой большой ущерб, как еноты-полоскуны, разоряющие гнезда птиц", – рассказал натуралист.
Зимой уссурийские собаки залегают в спячку, но их сон неглубокий: "Во время оттепели они могут проснуться, гулять. Их сон неглубокий. Вероятно затянулась оттепель, вот собака и проснулась. Может, чем-то перекусит, попьет воды или съест снега.
Своим поведением уссурийские собаки напоминают собак и лисиц. Поведение снятого на видео животного нетипичное. Натуралист предположил, что животное ранено, более или это старое животное.
"В светлое время дня эти животные неактивны. Они не очень быстрые, даже человек может догнать бегущую уссурийскую собаку, поэтому они обычно выходят на промысел в темное время суток", - сказал собеседник.
Приславший видео человек думал, что это росомаха, но Макавичюс напомнил, что росомаха в Литве не водится.
Натуралист сказал, что уссурийские собаки, как и лисы, могут быть переносчиками бешенства, чесотки. Однако в Литве уже давно не фиксируются случаи бешенства, благодаря вакцинации диких животных.