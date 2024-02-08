Жители Вильнюсского района заметили странное животное: есть ли повод для беспокойства?

Натуралист Дейвидас Макавичюс сказал, что этих животных когда-то завезли в наши широты и разводили ради увеличения количества пушных зверей для охотников.

"Видно, это уссурийская собака. Охота на пушных зверей утратила свою популярность, меха не пользуются популярностью, а уссурийские собаки расплодились у нас. Их завезли в Беларусь, оттуда они пришли в Литву, Латвию и другие страны.

Их не считают инвазивным видом, они здесь адаптировались и особого вреда не приносят, они наносят не такой большой ущерб, как еноты-полоскуны, разоряющие гнезда птиц", – рассказал натуралист.

Зимой уссурийские собаки залегают в спячку, но их сон неглубокий: "Во время оттепели они могут проснуться, гулять. Их сон неглубокий. Вероятно затянулась оттепель, вот собака и проснулась. Может, чем-то перекусит, попьет воды или съест снега.