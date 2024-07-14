Жители вильнюсского микрорайона возмущены: в самую жару на неделю остались без горячей воды

„Вильнюсские теплосети отключили воду сначала на два дня, потом, на 5, а сейчас сказали, что воды не будет до вечера 14 июля, а может и дольше, потому что меняют трассу и не успевают завершить работы. Только представьте себе, как жить в такую жару, ходить на работу, умываться, принимать душ, мыть детей - приходится греть воду, вырастут расходы на электроэнергию. Уже тело чешется, потому что невозможно нормально помыться в жару, как в каменном веке, – писала жительница ул. Саусё 13-осёс. – Ведь это столица, на дворе 21 век (...)“.
Читатель Delfi Альгис также спрашивал, неужели испытания гидравлического насоса длятся 7 дней подряд.
„В самую жаркую неделю лета жителям Каролинишкес отключили горячую воду. Ни помыться, ни посуду помыть. И так живут сотни семей“, – писал он.
Представитель теплосетей Сандра Бузайте сказала Delfi, что причина задержки - ремонт теплотрассы и ливень, который ему помешал.
„Мы понимаем, что отключение горячей воды вызывает у клиентов массу неудобств, однако летом мы должны проверить систему, реконструировать старые участки, подготовиться к новому сезону.
Сейчас в Каролинишкес реконструируют трассу, меняют старые трубы.
По этой причине небольшому числу жителей района отключили горячую воду, срок отключения продлили до 20:00 ч. 14 июля. Причина - ливень, который затопил рабочую зону, к сожалению, не дал завершить работы в пятницу“, – сказала она.
Бузайте заметила, что обычно такие работы проводят в рабочие дни, однако из-за создавшейся ситуации они продолжаются и в выходные, работы идут в две смены, они осложнены знойной погодой.
„Приносим клиентам извинения и просил терпения и понимания“, – сказала она.