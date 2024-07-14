Жители вильнюсского микрорайона возмущены: в самую жару на неделю остались без горячей воды

„Вильнюсские теплосети отключили воду сначала на два дня, потом, на 5, а сейчас сказали, что воды не будет до вечера 14 июля, а может и дольше, потому что меняют трассу и не успевают завершить работы. Только представьте себе, как жить в такую жару, ходить на работу, умываться, принимать душ, мыть детей - приходится греть воду, вырастут расходы на электроэнергию. Уже тело чешется, потому что невозможно нормально помыться в жару, как в каменном веке, – писала жительница ул. Саусё 13-осёс. – Ведь это столица, на дворе 21 век (...)“.