В свое время в Вильнюсе было 10 700 металлических гаражей, они занимали 51 га государственной земли. Было решено избавиться от этого советского наследия и использовать городскую землю с большей пользой. Но успешно эту операцию удалось провести не везде.

Вильнюсец Арнас на месте бывшего гаражного массива обнаружил нелегальную свалку, устроенную жителями.

Фотограф Delfi зафиксировал, как выглядит эта территория. На ней можно увидеть горы мусора, а в оставшихся гаражах, похоже, живут бездомные.

Информацию о нелегальной свалке журналисты передали Департаменту охраны природы. Однако его представители заметил, что убрать мусор должен муниципалитет.

По действующим правилам, владельцы металлических гаражей должны были не только убрать свои гаражи, но и вывезти мусор. Если владелец этого не сделал и вывоз гаража и уборку мусора организует администрация муниципалитета.

Вильнюсский муниципалитет указал, что им информация о нелегальной свалке в Каролинишкес известна, всю информацию уже передали компании Grinda, которая на этой неделе планирует вывезти мусор.

Представитель Grindа информировал, что их работники убирают мусор в таких местах, сортируют его и вывозят.

Правда, платят за упразднение таких свалок жители столицы.