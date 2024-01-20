Жители Вильнюса забрали уже 65 000 контейнеров для сортировки пищевых отходов

Муниципалитет Литвы отмечает высокую активность жителей. До 16 января раздали 65 000 комплектов для сортировки пищевых отходов. Жители могут бесплатно получить их в муниципалитете, староствах, на площадках по приему крупногабаритного мусора и в разных магазинах.

По данным муниципалитета, уже видны и первые результаты нового порядка. В общих контейнерах появились оранжевые пакеты с пищевыми отходами.

"По данным оператора механической обработки отходов, уже есть оранжевые пакеты в общей массе отходов. Есть и первые данные о количестве собранных отходов и содержимом оранжевых пакетов, но пока эти данные не сообщаются, сначала проведут дополнительные исследования состава, после этого мы сможем поделиться результатами", – сказал представитель муниципалитета Ирмантас Кузас.