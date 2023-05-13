Жители Вильнюса взялись за инициативу: необычным способом привлекли внимание к ямам на улицах

“Здравствуйте, мы команда молодых людей, которым небезразличны столичные улицы, тротуары и вся инфраструктура. Руководствуясь желанием превратить Вильнюс в представительный город, мы провели интервенцию. Когда вильнюсские прыщи вылечат?

Акне – заболевание лица, вызывающее неуверенность, дискомфорт. Лицо — отражение человека, а Вильнюс — отражение страны. В столице полно пешеходных дорожек, за которыми годами не ухаживали. Ямы только углубляются. Такие тротуары представляют угрозу для здоровья пешеходов.

Жители все чаще выражают недовольство плохими условиями для инвалидов, стариков и родителей с колясками. Из-за участков, непроходимых на велосипеде или самокате. Обещания Вильнюсского городского самоуправления о том, что дорожки будут содержаться в порядке, остаются обещаниями. В сентябре 2022 года жители Пилайте сами приступили к ремонтным работам – засыпали выбоины на улице Видуно цементом!

Давайте представим. В Вильнюсе все пешеходные дорожки вымощены гладкой плиткой. Не имеет ямок и других механических повреждений. Риска для здоровья нет. Мы приветствуем лучшую коммуникацию. Мы продвигаем здоровье. Растет представительность столицы. В городе наблюдается экономический скачок из-за увеличения числа туристов.

Пока это далекая мечта. Необходимо обратить внимание городских властей на одну из самых болезненных проблем столицы - выбоины на пешеходных дорожках. Ярко-красные выбоины напоминают о том, что “шрамированные” тротуары подрывают авторитет столицы и создают массу проблем для жителей Вильнюса и гостей города. Когда обещания самоуправления разобраться с проблемами воплотятся в жизнь?”, - вопрошали жители Вильнюса в письме.

В муниципалитете ответили, когда и чем обещают заняться.

“Муниципалитет ежегодно приводит в порядок большое количество тротуаров, проезжей части и другой инфраструктуры. Только в этом году планируется отремонтировать тротуары общей протяженностью около 34,5 км и лестницы общей протяженностью почти полкилометра. Однако муниципальный бюджет ограничен, поэтому мы не можем исправить все проблемные места сразу. Дорожки и другая пешеходная инфраструктура приводятся в порядок в порядке приоритета, т.е. с учетом как их состояния, так и интенсивности пешеходного движения.

Если говорить конкретно о тротуаре на улице Жигиманту, то он будет отремонтирован вместе с набережной Нерис. Ремонт участка от площади Броляй Вилейшяй до Зеленого моста должен начаться в ближайшее время и завершиться к концу следующего года. Также планируется ремонт участка от Зеленого моста до Белого моста – ожидается, что проектирование ремонтных работ будет завершено в середине 2024 года, а ремонтные работы начнутся в конце того же года", - говорится в ответе муниципалитета.