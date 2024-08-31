Жители Вильнюса возмущены: экранная реклама светит прямо в окна

Правда, мэрия Вильнюса утверждает, что не существует никаких правовых актов, регулирующих яркость рекламных экранов. Представители арены TwinsBet Arena отметили, что яркость экрана планируется исправить к вечеру пятницы.
По словам жителя Вильнюса Томаса, живущего через дорогу от арены TwinsBet, хотя раньше проблем не было, после недавнего ремонта рекламные экраны на арене TwinsBet стали слишком яркими.
По его словам, даже шторы в доме не закрывают свет, и „ночь превращается в день“.
„Сейчас их яркость просто ненормальная. Когда выходишь на балкон, эти экраны ослепляют, как будто перед тобой стоит машина с включенным дальним светом“, — жалуется вильнюсец.
Томас говорит, что экраны светят с такой интенсивностью каждый день до 22.00 вечера, что создает проблемы для жильцов с маленькими детьми.
„Как могут люди, у которых есть маленькие дети, которых приходится укладывать спать в 8 часов вечера, когда экраны выключаются только в 22 часа, жить в такой среде? Неужели реклама так необходима до 22 часов, когда вокруг не так много трафика и людей? (…) Интересно, как бы они отреагировали, если бы такой мощный источник света каждую ночь светил прямо в их окна“, — возмущается мужчина.
И хотя немало жителей, по словам Томаса, обращалось к администрации арены TwinsBet, они получали только один и тот же ответ: „Будем обращать внимание на работу экранов“, но ситуация не меняется.
Обнаружен системный сбой
По словам менеджера по коммуникациям арены TwinsBet Лауринаса Рибакаса, вчера вечером действительно было несколько сообщений о слишком ярком дисплее, что привело к проверке системы отображения рекламы сегодня утром.
„Сегодня утром мы проверили систему, думаем, что обнаружили системный сбой, который надеемся устранить к концу рабочего дня в пятницу“, - утверждает Л.Рыбакс.
„Обычно мы получаем такие сообщения несколько раз в год, это касается вновь переехавших жителей, которые не привыкли к ярко освещенным улицам Вильнюса и рекламным экранам“, - добавляет он.
Однако представитель арены TwinsBet подчеркивает, что экраны всегда тщательно проверяются после поступления жалобы. И обычно это связано с техническими сбоями.
Кроме того, Л.Рибакас подчеркивает, что арена TwinsBet соответствует всем требованиям и законам Вильнюсского городского самоуправления.
„Арена регулярно участвует в презентациях новых устройств, выставках и старается внедрять новые технологии. Мы всегда готовы к обсуждению и сотрудничеству с жителями города Вильнюса и соседями арены. Однако мы хотим подчеркнуть, что мы соблюдаем все требования и законы Вильнюсского городского самоуправления и в соответствии с ними ведем всю свою деятельность“, — поясняет представитель арены TwinsBet.
Самоуправление никаких жалоб не получало
По словам представителя Вильнюсского городского самоуправления Габриэлюса Грубинскаса, в муниципалитет не поступало никаких жалоб на экраны арены TwinsBet, но такие ситуации иногда случаются.
Правда, представитель муниципалитета отмечает, что нормативных актов, регулирующих яркость рекламных экранов, не существует.
„После поступления жалобы на слишком яркое освещение здания или слишком яркий рекламный экран, мы связываемся с владельцем и информируем о ситуации. Мы замечаем, что собственники добросовестно рассматривают жалобы жильцов, технология, используемая для освещения, позволяет несложно это сделать“, - говорит Г. Грубинскас.