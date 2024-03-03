Жители Вильнюса возмущаются: вывоз мусора становится дороже

Однако отсутствуют такие правительственные решения, которые были бы в пользу жителей, а не компаний по утилизации отходов. Некоторые жители беспокоятся, что сортированные отходы сваливаются в один контейнер.

"Мы его отдельно в эти коробки сортируем, убираем, а потом, когда мусор собирают, скидывают все в одно место! Знаете, я не одна такая, многие так говорят, что от нас требуют сортировать, а затем им неважно, просто вывезти поскорее", - поделилась телеканалу Lietuvos rytas своим мнением прохожая.

"Людям так может казаться, потому что у нас мусоровозы трехсекционные, создается впечатление, что отходы из разных контейнеров ссыпаются в одну емкость. Однако на самом деле эти мусоровозы имеют несколько секций и отходы внутри не перемешиваются. Люди не должны этого пугаться", - заверила представитель Žaliojo taško Аста Бурбайте.