Жители Вильнюса возмущаются: вывоз мусора становится дороже

Однако отсутствуют такие правительственные решения, которые были бы в пользу жителей, а не компаний по утилизации отходов. Некоторые жители беспокоятся, что сортированные отходы сваливаются в один контейнер.
"Мы его отдельно в эти коробки сортируем, убираем, а потом, когда мусор собирают, скидывают все в одно место! Знаете, я не одна такая, многие так говорят, что от нас требуют сортировать, а затем им неважно, просто вывезти поскорее", - поделилась телеканалу Lietuvos rytas своим мнением прохожая.
"Людям так может казаться, потому что у нас мусоровозы трехсекционные, создается впечатление, что отходы из разных контейнеров ссыпаются в одну емкость. Однако на самом деле эти мусоровозы имеют несколько секций и отходы внутри не перемешиваются. Люди не должны этого пугаться", - заверила представитель Žaliojo taško Аста Бурбайте.
"Наша цель, как организации по производству и импортированию — собрать как можно больше отходов и упаковки и передать их на переработку. У нас нет цели как-то смешать эти отходы", - добавила она.
По словам А. Бурбайте, у жителей Литвы сформировались позитивные привычки по сортировке отходов: по данным прошлого года, половина населения сортирует все отходы.
Однако жителям, которые ответственно сортируют отходы, приходится платить все больше за их утилизацию.
"Расчеты таковы, что если в прошлом году за среднюю квартиру площадью 60 кв. метров платили около 46 евро, то в этом году нужно будет заплатить около 58 евро. По мере роста города и увеличения численности населения ожидается, что количество образующихся отходов в этом году также увеличится. Поэтому инфраструктура упорядочения отходов расширяется, и это тоже влияет на рост цен", - назвала причины Симона Грикшайте, представитель администратора Вильнюсской системы по сбору отходов.
Директор Ассоциации предприятий коммунального хозяйства и управления отходами Симонас Барштейга заявил, что цены растут из-за бездействия городских властей.
Что должны делать муниципалитеты? По его мнению, в первую очередь следует увеличить объем сортировки упаковки. "Это значит, что для того, чтобы изъять какой-то элемент, нужно поощрять первичную сортировку. По моему мнению, мы должны стремиться к увеличению первичной сортировки, удалению ненужного элемента из системы, тем самым, мы могли бы сэкономить. Ведь мы все говорим, что если больше сортировать на первичной стадии, то утилизация отходов будет дешевле", - прокомментировал собеседник.
На вопрос, следует ли применять более строгие меры к жителям, которые не сортируют мусор, директор Ассоциации коммунальщиков и управляющих отходами занял твердую позицию.
"Конечно, нужно. Но перед этим мы, как эксперты и политики, должны еще и сделать свое домашнее задание, чтобы как следует подготовиться, потому что мы не должны наказывать людей за то, что они выполняют хорошо, а мы со своей стороны не готовы", - сказал собеседник.
Один житель Вильнюса выбрасывает около 340 килограммов мусора в год. Менее половины из них сжигается на Вильнюсской когенерационной станции, пятая часть перерабатывается и почти столько же компостируется.