2024.09.03 16:57

Жители Вильнюса уже могут подавать заявки на компенсацию за отопление

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Отопление
Отопление
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

Жители столицы уже могут обращаться в муниципалитет за компенсацией расходов на отопление жилья.

Как указали в Вильнюсском городском самоуправлении, желающие получить компенсацию за отопительный сезон 2024-2025 годов должны подать заявления до 30 апреля.

Предварительную сумму компенсации можно узнать, воспользовавшись калькулятором компенсации затрат на отопление жилья.

Компенсацию могут получить все лица, задекларировавшие место жительства в жилье или арендующие жилье, и соответствующие условиям, установленным Законом о денежной социальной поддержке малоимущих жителей.

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Delfi
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