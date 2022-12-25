Жители Вильнюса сделали свой выбор: появятся новые пространства для занятия спортом и смотровая площадка

Для их реализации жители получили возможность распределить средства на сумму более 300 000 евро, говорится в сообщении Вильнюсского самоуправления.

"С каждым днем все более удачная идея – таким мы видим Вильнюс, таким хотят его видеть неравнодушные к своему городу жители Вильнюса. Остается только реализовать выбранные жителями идеи, и в следующем году мы будем наслаждаться еще более комфортной и привлекательной окружающей средой. Уже в следующем году у нас рядом с домом будет оборудовано несколько пространств для активного отдыха, игровых площадок для детей и мест для людей, которые после работы или в выходные дни любят отдыхать на природе", – утверждает директор Администрации Вильнюсского самоуправления Лина Коризнене.

В ноябре жители 21-ого староства на платформе "Dalyvauk! Vilnius" (Прими участие! Вильнюс) голосовали за наиболее привлекательную идею по улучшению окружающего пространства. Для этапа голосования в основном отобраны идеи, предложенные для самоуправлений Каролинишкес, Веркяй, Пашилайчяй и Антакальнис. Всего на этапе голосования представлена 161 инициатива жителей.

Григишкес стремится стать образцом "пешеходного города" с интересными пешеходными маршрутами, занятиями и малой архитектурой. Заброшенный 3-километровый участок берега реки Воке жители хотят превратить в природную прогулочную тропу под названием "Променад Григишкес".

Жители староства Расос одной из лучших идей признали проект "Смотровая площадка для наблюдения за закатом в Рибишкес". По словам жителей, зимой это место хорошо известно как лучшая гора для катания на санках. Однако ее следует адаптировать для теплого сезона, чтобы жители могли, сидя на скамейках или лежа в лежаках, наслаждаться видами заходящего солнца.

Как указывают в сообщении столичного самоуправления, в Виршулишкес предлагается создать семейную зону, где жители Вильнюса смогут содержательно проводить свободное время с детьми – это может быть "Гриль-зона", скамейки-лежаки, огромная песочница, скейтпарк для скейтбордов, самокатов и велосипедов, светящиеся качели, домик для книг или кормушка для птиц.

Акция "Dalyvauk! Vilnius" (Прими участие! Вильнюс) в этом году был проведена во второй раз и уже во всех староствах столицы. На реализацию всех идей выделено более 300 тысяч евро, ранее эти средства распределялись старостами, которые составляли годовые планы. Идеи будут реализованы в 2023 году и будут финансироваться за счет средств городского бюджета Вильнюса, которые предназначены для деятельности староств.