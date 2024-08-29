Жители Вильнюса приглашаются на курсы по управлению дронами

Как сообщили в Вильнюсской мэрии, с сентября, на тренировочной площадке для обучения управлению дронами площадью 90 акров, открытой в августе на Шешкинских холмах, школьники смогут посещать кружки по управлению дронами, а взрослые смогут зарегистрироваться на курсы по управлению дронами.

По словам муниципалитета, на занятиях дети, молодежь и взрослые получат возможность теоретически и практически ознакомиться с технологиями и возможностями дронов, а также научиться ими управлять.