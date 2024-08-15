Жители Вильнюса не выдерживают и вызывают полицию: ночью дорожники не дают им спать

Жители говорят, что никаких предупреждений не было, а ремонтные работы под окнами неожиданно начались в час ночи, когда все уже спали.
Жительница Вильнюса Урте, проснувшись ранним утром от сильного шума, вибраций и проникающей через вентиляционные отверстия строительной пыли, увидела активно работающих дорожных рабочих.
„Сначала мы не поняли, что происходит. Я подумала, может быть, уже утро, может быть начинают чистить тротуары. Подумали, ну ничего, пятый, шестой час, уже можно вставать“, — говорит Урте.
Однако было не утро, а середина ночи. Урте говорит, что сначала она ждала, пока шум утихнет. Поняв, что ничего не меняется, Урте позвонила в полицию.
„В полиции, кажется, диспетчер ответил, что я не первая звоню, словом, узнаем, что происходит. Потом приехала полиция, на какое-то время все успокоилось, но после этого бурение продолжилось“, - рассказывает жительница Вильнюса.
Девушка с другом вышли поговорить с рабочими, но, по словам Урте, те лишь парировали - что работают, когда надо. Наконец молодые люди решили поискать место, где можно переночевать до утра. По словам девушки, о таком ночном ремонте заранее никто не предупреждал.
„Думаю, если сообщают о воде и электричестве, то и о сне людей нужно побеспокоиться“, - говорит она.
Работают, не работают
На ремонтные работы и шум по ночам жалуются и другие соседи девушки. Кристина говорит, что, конечно, могла бы смириться с временными неудобствами, но в данном случае ремонт начался словно гром с ясного неба.
„Как-то так внезапно решили, наверное, там асфальт меняют, даже не знаю. Но нас не проинформировали о том, что эти работы будут проводиться“, - говорит девушка.
А шум – это только одна сторона медали. Доминику пришлось тащить кирпичные блоки, строить самодельный мост и пытаться закопать своей обувью вырытый строителями ров, чтобы можно было выехать из дома.
„Я думаю, территория должна быть приведено в порядок уже сегодня. Но до сих по не сделано, а машина все-таки нужна“, - говорит вильнюсец.
Однако проезд Доминика через препятствие не было удачным. Деталь автомобиля зацепилась за край и отломилась.
Встреченные на улице жители признаются, что иногда приходиться жертвовать своим комфортом или отдыхом во имя благого дела, но им хотелось бы узнавать о проведении таких дорожных работ не среди ночи:
„Здесь, думаю, допущена ошибка. Предупреждать людей все равно было необходимо. Такие вещи планируются“.
„Все-таки это семьи с маленькими детьми. Об этом тоже, не подумали“.
„Такой информации не было, и это было очень странно, потому что я пыталась поговорить с хозяйкой, и она тоже сказала, что не было сообщено“.
Муниципалитет оправдывается
Представитель Вильнюсского городского самоуправления поясняет, что дорожные работы проводятся в ночное время, чтобы днем не нарушалось движение транспорта. В таких ситуациях предусмотрены исключения даже в часы тишины и покоя.
„На улицах с высокоскоростным движением с целью защиты всех участников дорожного движения, в ночное время можно проводить специфические работы, которые, безусловно, вызовут затруднения движения и опасность для всех участников дорожного движения в дневное время“, - поясняет представитель муниципалитет Арунас Висоцкас.
Правда, по словам представителя, компания, проводящая ремонт, должна информировать жильцов о возможном шуме в ночное время. Муниципалитет сожалеет и говорит, что не понимает, почему жители вообще не получили таких уведомлений.
„На самом деле, хорошее замечание. Мы постоянно информируем подрядчиков, чтобы они информировали жильцов о том, что работы будут проводиться. Значит, где-то подрядчик не сработал и не проинформировал жителей“, - говорит А. Висоцкас.
Муниципалитет утверждает, что компании Kamitra и Fegda должны завершить ночные работы на улице Лепкальнес в ближайшие дни, а вся дорога и тротуары должны быть отремонтированы к 1 сентября.