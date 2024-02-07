Жители Вильнюса не понимают, как работает светофор

На улице Жирмуну, рядом с мостом Шилас, есть светофор с дополнительным сектором (в нем зеленая стрелка). Стрелка не всегда загорается вместе с зеленым светом. Жители озадачены – можно или нет поворачивать направо, если не горит стрелка, но горит зеленый свет?

"Если горит зеленый свет и на нем нет стрелки, указывающей направление движения (73.1. зеленый сигнал светофора разрешает движение во всех направлениях) поворачивать направо можно, но в таких случаях важно пропустить пешеходов, если для них горит зеленый свет", – сказал представитель Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа Томас Браженас.

А вот стрелка в дополнительном секторе разрешает поворот даже тогда, когда основной сигнал светофора - красный. Если в секторе горит зеленая стрелка, поворот направо разрешается.