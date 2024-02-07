Жители Вильнюса не понимают, как работает светофор

 
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ФОТО: Shutterstock nuotr.

Несмотря на то, что с 2019 года в Литве были сняты зеленые стрелки и введены новые правила дорожного движения, не все водители понимают сигналы светофора в некоторых местах города. Они спрашивают, можно ли поворачивать направо? Многие не знают, можно ли поворачивать направо около моста Шилас, когда не горит стрелка на дополнительном секторе. Ситуацию разъяснила полиция, пишет портал Made in Vilnius.

На улице Жирмуну, рядом с мостом Шилас, есть светофор с дополнительным сектором (в нем зеленая стрелка). Стрелка не всегда загорается вместе с зеленым светом. Жители озадачены – можно или нет поворачивать направо, если не горит стрелка, но горит зеленый свет?

"Если горит зеленый свет и на нем нет стрелки, указывающей направление движения (73.1. зеленый сигнал светофора разрешает движение во всех направлениях) поворачивать направо можно, но в таких случаях важно пропустить пешеходов, если для них горит зеленый свет", – сказал представитель Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа Томас Браженас.

А вот стрелка в дополнительном секторе разрешает поворот даже тогда, когда основной сигнал светофора - красный. Если в секторе горит зеленая стрелка, поворот направо разрешается.

Новый порядок действует с 2019 года, когда было решено убрать таблички с зелеными стрелками.

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