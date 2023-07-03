Жители Вильнюса могут подать заявление на социальную поддержку для учащихся

Условия предоставления поддержки
Право на получение бесплатного питания, состоящего из завтрака, обеда, ужина, и помощи в приобретении школьных принадлежностей, предоставляется учащимся в возрасте до 21 года, обучающимся по программам дошкольного, общего или взрослого образования.
Поддержка может быть оказана, если доход одного из совместно проживающих лиц не превышает 235,50 евро.
Исключения составляют случаи, когда в семье трое и более детей, либо имеет место заболевание, несчастный случай, социальный риск, тогда случай рассматривается индивидуально.
Важно: все дошкольники, первоклассники и второклассники получают обед бесплатно, без отдельного запроса родителей (опекунов).
Кто может подавать заявление
Заявление на получение поддержки может подать один из родителей учащегося или иные совместно проживающие совершеннолетние лица, совершеннолетний учащийся, несовершеннолетний учащийся, состоящий в браке или эмансипированный, учащийся в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет с согласия родителей.
Жители должны быть зарегистрированы в Вильнюсе или включены в реестр не задекларировавших место жительства. Также выплату могут получить лица, не задекларировавшие место жительства и не включенные в реестр лиц, не задекларировавших место жительства, но фактически проживающие в Вильнюсе, указывается в сообщении столичного самоуправления.
Формы заявлений и их подача
Заявление можно подать одним из следующих способов: в электронном виде через Информационную систему социальной поддержки семьи www.spis.lt, посетив Центр обслуживания клиентов по адресу пр. Конституцийос 3 (1-й этаж), по электронной почте sis@vilnius.lt, отправив заполненное заявление, подписанное квалифицированной электронной подписью, или по почте в Отдел социальных пособий, отправив заполненное заявление по адресу ул. Кауно 3, LT-01314, Вильнюс.
Заявления на бесплатное питание можно подавать с 1 июля до конца учебного года, на поддержку для приобретения школьных принадлежностей – с 1 июля до 5 октября.