Жители уже обращаются за компенсациями на отопление: уменьшатся суммы и число получателей

За компенсацией можно обращаться за месяц до начала или в течение месяца после начала отопительного сезона.
В Вильнюсе с 1 сентября уже подано почти 2000 заявок.
"Заявки принимаются с сентября, часть жителей подает их в первые дни месяца, чтобы не ждать в очередях во время пика подачи документов, который приходится на начало отопительного сезона", – отметил представитель муниципалитета Габриэлюс Грабинскас.
Он обратил внимание на то, что после принятия решения о назначении компенсации, ее дают на весь сезон, повторно обращаться не надо.
"Заявки принимают до конца последнего месяца отопительного сезона, тогда ее назначают задним числом", – сказал Грабинскас.
В Каунасе за первые дни поданы 174 заявки, сказала представитель муниципалитета Эрика Качюлене.
Однако она сказала, что жители могут не спешить - с сентября принимают заявки пользователей услугой центрального отопления, а на компенсацию твердого топлива заявки начнут принимать только с начала отопительного сезона.
Клайпедский муниципалитет за первые дни сентября получил 167 заявок, сказала его представитель Гина Вилимайтене.
Правда, в этом сезоне компенсации получит меньше людей, поскольку с сентября при назначении компенсации будут учитывать имущество заявителей (это не оценивалось в прошлом году) - недвижимое, движимое, денежные сбережения.
В Каунасе в прошлом году компенсации получили 37 768 семей, средняя сумма компенсации составляла 380 евро на одну семью. По данным специалистов, в этом году энергоресурсы подешевели, поэтому и компенсации, возможно, будут меньше.
В Клайпеде в прошлом году компенсации получили 13 300 человек, средняя компенсация составляла 24 евро в месяц.
В Вильнюсе компенсацию получили 82 500 человек, средняя компенсация составляла около 171,5 евро за сезон.
Согласно новому порядку, помощь получат только те, стоимость имущества у которых не превышает установленный норматив. Информацию об имуществе муниципалитеты будут получать из государственных реестров.
Жители могут использовать специальный калькулятор, чтобы выяснить, полагается ли им компенсация. Его можно найти здесь.