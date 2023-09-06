Жители уже обращаются за компенсациями на отопление: уменьшатся суммы и число получателей

За компенсацией можно обращаться за месяц до начала или в течение месяца после начала отопительного сезона.

В Вильнюсе с 1 сентября уже подано почти 2000 заявок.

"Заявки принимаются с сентября, часть жителей подает их в первые дни месяца, чтобы не ждать в очередях во время пика подачи документов, который приходится на начало отопительного сезона", – отметил представитель муниципалитета Габриэлюс Грабинскас.

Он обратил внимание на то, что после принятия решения о назначении компенсации, ее дают на весь сезон, повторно обращаться не надо.

"Заявки принимают до конца последнего месяца отопительного сезона, тогда ее назначают задним числом", – сказал Грабинскас.

В Каунасе за первые дни поданы 174 заявки, сказала представитель муниципалитета Эрика Качюлене.

Однако она сказала, что жители могут не спешить - с сентября принимают заявки пользователей услугой центрального отопления, а на компенсацию твердого топлива заявки начнут принимать только с начала отопительного сезона.