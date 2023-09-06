06 сентября 2023 г. 15:53

Жители уже обращаются за компенсациями на отопление: уменьшатся суммы и число получателей

 
Айсте Жебраускене
ru.DELFI.lt
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Šildymas
ФОТО: DELFI montažas
За окном еще по-летнему тепло, но жители уже заполняют заявки на получение компенсации за отопление. В первые дни сентября в муниципалитетах крупных городов Литвы поступило несколько тысяч заявлений. Кроме того, ждут перемены в связи с порядком назначения компенсации, поэтому ее получит меньше людей.

За компенсацией можно обращаться за месяц до начала или в течение месяца после начала отопительного сезона.

В Вильнюсе с 1 сентября уже подано почти 2000 заявок.

"Заявки принимаются с сентября, часть жителей подает их в первые дни месяца, чтобы не ждать в очередях во время пика подачи документов, который приходится на начало отопительного сезона", – отметил представитель муниципалитета Габриэлюс Грабинскас.

Он обратил внимание на то, что после принятия решения о назначении компенсации, ее дают на весь сезон, повторно обращаться не надо.

"Заявки принимают до конца последнего месяца отопительного сезона, тогда ее назначают задним числом", – сказал Грабинскас.

В Каунасе за первые дни поданы 174 заявки, сказала представитель муниципалитета Эрика Качюлене.

Однако она сказала, что жители могут не спешить - с сентября принимают заявки пользователей услугой центрального отопления, а на компенсацию твердого топлива заявки начнут принимать только с начала отопительного сезона.

Клайпедский муниципалитет за первые дни сентября получил 167 заявок, сказала его представитель Гина Вилимайтене.

Правда, в этом сезоне компенсации получит меньше людей, поскольку с сентября при назначении компенсации будут учитывать имущество заявителей (это не оценивалось в прошлом году) - недвижимое, движимое, денежные сбережения.

В Каунасе в прошлом году компенсации получили 37 768 семей, средняя сумма компенсации составляла 380 евро на одну семью. По данным специалистов, в этом году энергоресурсы подешевели, поэтому и компенсации, возможно, будут меньше.

В Клайпеде в прошлом году компенсации получили 13 300 человек, средняя компенсация составляла 24 евро в месяц.

В Вильнюсе компенсацию получили 82 500 человек, средняя компенсация составляла около 171,5 евро за сезон.

Согласно новому порядку, помощь получат только те, стоимость имущества у которых не превышает установленный норматив. Информацию об имуществе муниципалитеты будут получать из государственных реестров.

Жители могут использовать специальный калькулятор, чтобы выяснить, полагается ли им компенсация. Его можно найти здесь.

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