Жители удивлены: радовавшие детей детские площадки, вдруг стали опасными

Семилетняя Эвита проводит время после школы со своей мамой в одном из парков Шакяй. Девочка говорит, что любит качели и другие развлечения. Ее мама уверяет, что общественные игровые площадки – настоящее спасение для активных детей. "Нужно следить за тем, чтобы дети были заняты активными играми", – сказала мать Эвиты Марина.
Однако сейчас ситуация такова, что Эвита и другие дети в Шакяй имеют возможность проводить время только на игровых площадках, которые больше подходят для взрослых, чем для детей. Например, там, где установлено спортивное оборудование. Потому что расположенная рядом детская площадка, построенная буквально в прошлом году, огорожена стоп-лентой. Выяснилось, что на детской площадке небезопасное покрытие.
Специалисты здравоохранения по всей Литве проверяют безопасность детских площадок. Больше всего проблем было выявлено в Шакяй, где нарушения были выявлены на 10 из 14 площадок. "Не указан телефон владельца, номер экстренной службы, на какой возраст рассчитана детская площадка, обнаружены ядовитые растения, покрытие не соответствует требованиям – дети, толкая друг друга, могут упасть, есть риск получить травму", – сказала LNK руководитель филиала Национального центра общественного здоровья Бригита Микалаускене.
Если обнаруживается нарушение гигиенических норм, то использование детских площадок запрещается. Местные жители шокированы такой новостью. "Практически, большинство площадок огородили, чтобы их нельзя было использовать, а потом сказали, что если площадки не будут отвечать всем требованиям на сто процентов, их придется снести", – сказал член совета ассоциации общин Шакяй Миндаугас Кантаутас. Председатель общественного центра Ингрида Якайтене подчеркнула, что это единственное место, куда дети могут прийти поиграть. "Мамы тоже знакомятся, общаются, приезжают из других районов", – сказала она. Судя по всему, небезопасны для детей не только площадки, построенные ранее самими местными жителями, но и совершенно новые площадки. Часть из них была обустроена на средства Евросоюза, но общины заявляют, что если деньги придется возвращать, то они обанкротятся. "Они (площадки) были построены, скажем, год назад, а уже в этом году мы выяснили, что они не соответствуют требованиям", – удивляется М.Кантаутас.
Площадки необходимо регулярно проверять
По словам представителя шакяйской общественности, вызывает вопросы и другое требование – обязательность проведения ежегодной проверки объекта, которая является платной. Проводят ее далеко не все компании. "Ежегодно приходится платить деньги за проверки на местах, а компаний, которые проверяют на самом деле не так много. А у общин на это нет средств", – пояснил мужчина.
По словам руководителя филиала Национального центра общественного здоровья Микалаускене, проверку проводит аккредитованное учреждение, прошедшее сертификацию. Представители муниципалитета говорят, что город понесет большие убытки, если объекты придется снести. "Могу сказать, что адаптация этой площадки так, чтобы она соответствовало всем требованиям, вероятно, будет стоить как минимум 20 тыс евро", – сказал вице-мэр Шакяй Дарюс Якавичюс.
Но специалисты общественного здравоохранения стоят на своем: безопасность имеет первостепенное значение. "Здоровье и безопасность детей должны быть на первом месте. Если на детской площадке неровное покрытие или ядовитые растения, мы не только не пускаем наших детей, мы понимаем, что должны всех защитить, и работаем превентивно", – сказала руководитель шакяйского отделения Национального центра общественного здоровья. У общины есть несколько месяцев на ремонт детских площадок.