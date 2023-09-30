Жители удивлены: радовавшие детей детские площадки, вдруг стали опасными

Если обнаруживается нарушение гигиенических норм, то использование детских площадок запрещается. Местные жители шокированы такой новостью. "Практически, большинство площадок огородили, чтобы их нельзя было использовать, а потом сказали, что если площадки не будут отвечать всем требованиям на сто процентов, их придется снести", – сказал член совета ассоциации общин Шакяй Миндаугас Кантаутас. Председатель общественного центра Ингрида Якайтене подчеркнула, что это единственное место, куда дети могут прийти поиграть. "Мамы тоже знакомятся, общаются, приезжают из других районов", – сказала она. Судя по всему, небезопасны для детей не только площадки, построенные ранее самими местными жителями, но и совершенно новые площадки. Часть из них была обустроена на средства Евросоюза, но общины заявляют, что если деньги придется возвращать, то они обанкротятся. "Они (площадки) были построены, скажем, год назад, а уже в этом году мы выяснили, что они не соответствуют требованиям", – удивляется М.Кантаутас.