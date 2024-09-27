Жители удивлены: по ошибке получили из „Содры“ двойные выплаты

В редакцию Delfi обратился читатель Дайнюс и рассказал, что он должен был получить из Гарантийного фонда „Содры“ 5000 евро, а получил в два раза больше.
„Я заметил, что на мой счет в банке SEB два раза перевели по 5040 евро. Я посмотрел на назначение и увидел, что код платежа один и тот же, переводы из Luminor были сделаны два раза с разницей в 7 секунд“, – сказал он.
Мужчина связался с „Содрой“ и выяснял, как вернуть деньги, но его заверили, что банк решил проблему сам.
„Я связался с банком Luminor, там меня заверили, что они сами деньги со счета не заберут“, – удивлялся мужчина.
Редакция связалась с представителями „Содры“. Они подтвердили, что жителям на самом деле перевели деньги два раза.
„По технической причине банка Luminor деньги 19 сентября 2024 г. со счета „Содры“ по тем же операциям были переведены два раза. Банк уже вернул деньги на счет „Содры“, - сказано в комментарии.
Представитель Luminor Индре Балтрушайтене сказала, что с такими проблемами столкнулась не только „Содра“, но и небольшая часть бизнес-клиентов банка.
„На прошлой неделе по техническим причинам небольшое число наших бизнес-клиентов столкнулось с недоразумением, некоторые переводы были засчитаны два раза. Банк решил эту проблему и приносит извинения. С клиентами, которых это коснулось, банк связывался индивидуально.
Приносим искренние извинения“, – писала она.