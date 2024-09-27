Жители удивлены: по ошибке получили из „Содры“ двойные выплаты

В редакцию Delfi обратился читатель Дайнюс и рассказал, что он должен был получить из Гарантийного фонда „Содры“ 5000 евро, а получил в два раза больше.

„Я заметил, что на мой счет в банке SEB два раза перевели по 5040 евро. Я посмотрел на назначение и увидел, что код платежа один и тот же, переводы из Luminor были сделаны два раза с разницей в 7 секунд“, – сказал он.

Мужчина связался с „Содрой“ и выяснял, как вернуть деньги, но его заверили, что банк решил проблему сам.

„Я связался с банком Luminor, там меня заверили, что они сами деньги со счета не заберут“, – удивлялся мужчина.