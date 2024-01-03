Жители стран Балтии потратили 102 млн евро на рождественские подарки

По данным "Paysera", корзина покупок в этот период составила 63 евро, что немного больше, чем средний показатель в 61 евро, зафиксированный за тот же период в 2022 году. Когда покупатели не оплачивали покупки сразу, а выбирали лизинг или способ оплаты "Купи сейчас, заплати потом" (BNPL), стоимость корзины покупок была значительно больше – средняя сумма покупки в кредит достигла 460 евро.

"Изучение торговых данных показывает, что, исключая выходные "Черной пятницы", больше всего денег онлайн было потрачено в третью неделю декабря – 24 млн. евро. На той же неделе был достигнут и рекорд декабря 2023 года – 11 декабря общая сумма покупок на 52 % превысила средний показатель декабрьского дня", — говорит генеральный директор "Paysera" Мариюс Планчюнас.





По словам М. Планчюнаса, интенсивный темп рождественских покупок утих только в последний день перед По словам М. Планчюнаса, интенсивный темп рождественских покупок утих только в последний день перед Рождеством