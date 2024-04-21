Жители столицы высказали свое мнение о предложении запретить движение на оживленной улице Вильнюса

36 % опрошенных (536 голосов) ответили, что движение автомобилей их не беспокоит и запрещать его нет необходимости. С ними не согласны 30 % респондентов (448 голосов), считающих, что движение на улице Упес следует остановить. Еще 18 % (276 голосов) согласились бы с этим сценарием с условием, что движение будет запрещено частично или в определенные часы. Еще для 16 % (237 голосов) вопрос оказался неактуальным.
В опросе приняли участие 1497 читателей. Опрос проводился с понедельника 15 апреля по пятницу 19 апреля. Хотя сакура уже не цветет, каждый год в этом районе возникают пробки. Политиков удивляет решение вильнюсцев поехать смотреть цветение сакуры на своих машинах.
Депутат Сейма Т. Томилинас публично выразил недовольство таким поведением жителей Вильнюса в своем аккаунте в Facebook и даже предложил Вильнюсскому городскому самоуправлению запретить движение автомобилей на улице Упес в период цветения сакуры.