Жители столицы высказали свое мнение о предложении запретить движение на оживленной улице Вильнюса

 
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Vilniuje pradėjo žydėti sakuros
Vilniuje pradėjo žydėti sakuros
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

В этом году сакура порадовала вильнюсцев своим ранним цветением. Летняя погода и желание сфотографироваться рядом с сакурой привлекли в социальные сети множество людей. Это привело к тому, что вильнюсская улица Упес просто утонула в пробках. Политики предлагают запретить автомобильное движение на ул. Упес во время цветения сакуры. Портал madeinvilnius спросил жителей Вильнюса, что они думают о таком возможном решении.

36 % опрошенных (536 голосов) ответили, что движение автомобилей их не беспокоит и запрещать его нет необходимости. С ними не согласны 30 % респондентов (448 голосов), считающих, что движение на улице Упес следует остановить. Еще 18 % (276 голосов) согласились бы с этим сценарием с условием, что движение будет запрещено частично или в определенные часы. Еще для 16 % (237 голосов) вопрос оказался неактуальным.

В опросе приняли участие 1497 читателей. Опрос проводился с понедельника 15 апреля по пятницу 19 апреля. Хотя сакура уже не цветет, каждый год в этом районе возникают пробки. Политиков удивляет решение вильнюсцев поехать смотреть цветение сакуры на своих машинах.

Депутат Сейма Т. Томилинас публично выразил недовольство таким поведением жителей Вильнюса в своем аккаунте в Facebook и даже предложил Вильнюсскому городскому самоуправлению запретить движение автомобилей на улице Упес в период цветения сакуры.

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