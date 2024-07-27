Жители столицы обеспокоены – не вырастут ли рядом с оживленной улицей вместо Impuls многоквартирные дома?

Комментируя свой пост, другая участница группы предположила, что на этом месте будут строить многоквартирные дома, а находящегося там спортивного клуба Impuls может уже и не будет. Еще несколько человек написали, что „нужно протестовать против изменений“ и что они „согласятся только в том случае, если пересечение улиц Карейвю и Жирмунай будет трехполосным в обе стороны“. Так что же на самом деле планируется на этом месте?